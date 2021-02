Keskerakonna aseesimees Mailis Reps teatas meediale tehtud avalduses, et teda on küll teavitatud väärteomenetluse ümber kvalifitseerimisest kriminaalmenetluseks, kuid talle ei ole antud selgitust, miks seda tehti. Poliitiku sõnul ei ole talle esitatud ei kahtlustust ega ka süüdistust.

Algselt kommentaaride andmisest keeldunud Reps teatas pärastlõunal pressiteate vahendusel, et sai 29. jaanuari õhtul e-kirja, milles teda teavitati, et algatatud väärteomenetlus ministeeriumi vara kasutamise tõttu on kvalifitseeritud ümber kriminaalmenetluseks.

"Mõistan avalikkuse ootust selgitusteks, kuid paraku ei ole mul võimalik tänaste teadmiste valguses menetluse üksikasju lähemalt kommenteerida. Mulle ei ole antud edasi infot või selgitust ühegi episoodi ega ka menetluse kohta lähemalt, mis on tinginud prokuratuuri sellise otsuse. Täna tean vaid menetluse algatamisest ning seda, et mulle ei ole esitatud kahtlustust ega süüdistust."

Reps lisas, et on poliitikas alati teadnud ja arvestanud, et iga tema samm on erilise tähelepanu all ning peab vastama mitte ainult seadustele, vaid ka Eesti inimeste ootustele ja õiglustundele.

"Olen öelnud, et pingsal tööperioodil tegin töö- ja pereelu ühildamisel tõepoolest vigu, kui kasutasin ministrile mõeldud autot ja juhti vajadusel ka laste heaks ning võtsin seetõttu ministriametist taandudes poliitilise vastutuse. Ka minu huvi on teada saada võimalikult kiiresti menetluse täpsemad põhjused ning anda omapoolsed selgitused nii uurijatele kui ka avalikkusele. Teen selleks uurijate ja prokuratuuriga igakülgselt koostööd."

ERR-i portaal avalikustas teisipäeval, et kui mullu novembris algatas politsei endise haridusministri Mailis Repsi osas väärteomenetlust seoses ametiauto erasõitudeks kasutamisega, siis praeguseks on menetlus ümber kvalifitseeritud kriminaalasjaks.