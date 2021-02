Haridusministeeriumi vara omastamises kahtlustuse saanud endine minister, keskerakondlane Mailis Reps ei soovinud ERR-i ajakirjanikele esmaspäeval kommentaare anda. Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et Reps on ministriametist lahkumisega võtnud poliitilise vastutuse.

Keskerakonna asesimees ja endine haridusminister Mailis Reps käis reedel keskkriminaalpolitseis ütlusi andmas ja sai ametliku kahtlustuse omastamises, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õhtulehe andmetel kahtlustatakse Repsi haridusministeeriumi mitu tuhat eurot maksva kohvimasina endale koju paigaldamises, Horvaatia perereisiks ministeeriumi auto kasutamises koos kütusearvega, ralli MM-etapi ajal Tartu hotellis Pallas perega veedetud majutuse eest 360-eurose arve esitamises ja pere lennupiletite eest üle 1500-eurose hüvitise küsimises ministeeriumilt.

Reps esmaspäeval ajakirjanike küsimustele ei vastanud ja vältis meediat.

Küll aga andis oma kommentaari Keskerakonna esimees. "Eks nüüd on menetlus peal ja Mailis kindlasti kaitseb ennast selles. Ta on poliitilise vastutuse võtnud," sõnas Jüri Ratas.

Ratas ei vastanud konkreetselt küsimusele, kas Reps peaks oma praegustelt kohtadelt erakonnas ja riigikogus taanduma.

"Ma arvan, et täna on kahtlustus. Mailis on võtnud poliitilise vastutuse, kui ta ministriametist tuli ära. Me peame ikkagi lähtuma, et Eesti riigis on õigusriik ja süütuse presumptsioon. Aitäh!" rääkis Ratas.

Õhtulehe uuriva toimetuse juht Risto Berendson rääkis Repsiga seotud lugude avaldamisest "Ringvaates". Berendson ütles, et inimlikult on tal Repsist kahju, sest kui olukord peaks lõppema kriminaalkorras karistamisega, siis on Repsi poliitikukarjäär läbi. Samas leidis Berendson, et kuna haridusministeerium ei sekkunud, siis ajakirjandus pidi Repsi tegevuse avalikustama.

Berendson ütles, et ta on teadnud ministeeriumi kohvimasinaga seotud loost umbes pool aastat, kuid otsustas austusest Repsi vastu seda kuni esmaspäevani mitte avaldada.

"Oleme proovinud olla võrdlemisi pieteeditundelised. Aga oleme täna olukorras, kus nende asjade kohta küsitakse. Kui selle menetluse raames kohvimasina kohta küsitakse, siis tuleb ikkagi neid asju kirjutada, muud varianti ei ole ju," ütles ta.

Seda, et ajaleht ajastas oma esmaspäevase loo avaldamist prokuratuuriga, Berendsoni sõnul ei olnud.

"Ikka siis, kui ajakirjandus kuuleb uudiseid, tuleb neist kirjutada. Jah, tõsi on see, et prokuratuur ja politsei ei olnud väga altid sellest rääkima ja pigem arvati, et äkki võiks me lükata oma uudist edasi. Aga ikkagi prokuratuur ja ajakirjandus tegutsevad oma töös sõltumatult, siin ikkagi sellist asja ole, et ootame veel nädala või kaks," ütles ta