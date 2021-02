Karinš: tuleb mõelda "turvalise elamise" tagamisele pandeemia ajal

Peaminister märkis, et valitsus ja kriisijuhtimisnõukogu arutasid teisipäevasel kohtumisel seda teemat.

"Selge on see, et pandeemia ei kao maailmast nii kiiresti ning sellega võitlemise protsess saab olema pikk. See tähendab, et ühiskonnal ja valitsusel tuleb ümber korraldada oma mõtlemine ja lähenemine neile küsimustele, see tähendab arendada seda, mida nimetatakse "turvaliseks elamiseks" - turvaline haridus, turvaline kaubandus, turvalised teenused," seletas Karinš.

Tema sõnul töötavad spetsialistid praegu välja soovitusi, kuidas tagada pandeemia ajal "tuvalist elamist".

Läti majandusminister Janis Vitenbergs märkis omakorda, et tuleb luua tingimused, et ettevõtted ja ärid saaksid pandeemia tingimustes töötada ning inimesed saaksid põhiteenused.

Läti valitsus arutab öise liikumiskeelu pikendamist 11. veebruaril

Läti valitsus arutab öise liikumiskeelu pikendamise küsimust neljapäeval, 11. veebruaril, teatas teisipäeval peaminister Krišjanis Karinš.

Siseminister Sandis Girgens teeb neljapäeval valitsusele ettekande komandanditunni otstarbekuse kohta.

Esmaspäeval ei olnud Läti võimukoalitsioon selles küsimuses üksmeelel.