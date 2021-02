Läti valitsus otsustas neljapäeval, et inimestel, kes riigist läbi sõidavad, on selleks aega 12 tundi pärast leheküljel covidpass.lv registreerimist, teatas siseministeerium BNS-ile.

Ministeerium selgitas, et epidemioloogilist olukorda ja uute koroonaviiruse variantide levikut arvestades on oluline vähendada aega, mil Lätist läbi sõitev inimene riigi territooriumil viibib. Alates 15. veebruarist peab Läti territooriumi läbima 12 tunniga.

Erand tehakse transporditeenuste osutajatele, rahvusvahelistele reisijatele, lennureisijatele ning laevade ja lennukite meeskondadele.

Alates neljapäevast on kahe nädala jooksul lubatud Lätti siseneda vaid mõjuvatel põhjustel.

ERR-i korrespondent Ragnar Kond ütles "Aktuaalses kaameras", et Läti valitsus on otsustanud samas lõpetada nädalavahetustel kehtinud komandanditunni selleks, et politsei saaks igal pool kontrollida piirangute täitmist.

Kond selgitas, et lätlased kardavad väga koroonaviiruse uute tüvede paljunemist riigis.

Teine uute piirangute põhjus on Kondi sõnul see, et valitsusel on tähtsamatki teha, kui mõelda, kas eestlased saavad üle piiri või mitte.

"Põhitähtis küsimus on see, kas õnnestub esimese ja teise klassi õpilased kooli saata. Neljapäeval näiteks valitsuse istungil suurem osa ajast kulus selleks, et väidelda, kas pedagoogid võiks tõsta ettepoole seenioritest, et nad saaksid kiiremini oma vaktsiini kätte. Sellist kokkulepet veel ei ole ja pedagoogid on praegu kõigist teistest ametitest, kui jätame meditsiinitöötajad välja, eespool," rääkis Kond.

Läti riigijuhid said koroonavaktsiini

Riias Stradinši ülikooli kliinikus said neljapäeval koroonavaktsiini Läti president Egils Levits, neli endist presidenti ja peaminister Krišjanis Karinš.

Otsuse riigi tähtsaimad ametiisikud vaktsineerida tegi valitsus. Eesmärk on tagada erakorralise olukorra ajal toimiv riigijuhtimine ja julgustada kõhklejaid vaktsineerima või siis selleks järjekorda panema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti juhtidele süstiti AstraZeneca vaktsiini.

Läti president kinnitas, et Läti on valmis vaktsineerima kõik soovijad kahe kuu jooksul päevast, mil riiki on saabunud piisav kogus vaktsiini.

Üleriigilises elektroonilises vaktsineerimisjärjekorras on end praeguseks kirja pannud üle 90 000 inimese.

"Kutsun kõiki vaktsineerima, et rutem naasta harjumuspärasesse elurütmi - käia tavapäraselt tööl, õpilased saavad õppida koolis, võime külastada kohvikuid ja teatreid. Nii kiiresti kui võimalik," rääkis Levits.

"Siin pole koht rääkida usaldamisest või usaldamatusest. See on täiesti selge

võimalus minna eluga edasi," sõnas endine president Andris Berzinš.

"Pole tähtis, kes vaktsineerib esimese ja kes viimasena. Tähtis on, et saavutaksime võimalikult kiiresti immuunsustaseme, mis võimaldaks ühiskonnal hakata taas elama tavapärast elu, nagu oleme harjunud," ütles endine president Valdis Zatlers.