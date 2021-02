Läti otsib võimalust algklassid kooli tagasi lubada

Ülikooli lastehaigla ja terviseministeerium selgitavad lõbusa õppevideo abil lastele, miks tuleks maski kanda. 7.-12. klassi lapsed õpivad Lätis kodus juba kolm kuud, järk-järgult keelati kooliminek teistelgi. Kõige nooremad pole klassidesse pääsenud jõulueelsest ajast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd oli valitsus juba põhimõtteliselt otsustanud 1. ja 2. klassi rüblikud karmide turvanõuete järgides kooli tagasi lubada, kuid viimasel hetkel tuli ikka öelda "ei".

Siiski lubati kõigi vanuserühmade hädavajalikud üksikkonsultatsioonid.

"Kui see sõltunuks ainult minust, poleks ma mingil juhul taganenud otsusest lubada noorimad lapsed kooli. Kuid ühiskonna käitumist ma kahjuks mõjutada ei suuda. Nakatumisnäitajad pole neil päevil mitte langenud, vaid tõusnud," ütles Läti haridusminister Ilga Šuplinska.

Koolimajade uksed on Lätis olnud juba pikka aega tundideks kinni. See on pannud raskesse olukorda mitte ainult õpilased, vaid ka nende pered, sest kodutöö korraldamine on ikka päris keeruline. Hoolimata sellest, et Läti riik on tulnud appi ja ostnud tuhandeid arvuteid neile peredele, kus kodus pole netiühendust ja arvutit, kuid ikka pole kõigil veel vajalikke tehnilisi lahendusi.

"Lastele, eriti väikestele videotund päris hästi meeldib, mida ei saa küll öelda suuremate laste kohta. Oleme saanud juba 30 sülearvutit ja neid me laenutame õpilastele, kel seda vaja on," ütles Riia Eesti kooli direktor Urve Aivare.

Meetmed, mille täitmisel üldse võiks 1. ja 2. klassi laste koolitöö kohapeal võimalik olla, on päris karmid. Näiteks on tungiv soovitus minna kooli jalgsi või oma autoga, mõnel pool on ootamas koolibussid. Lastearstide kinnitusel ei mõju koolimajas maskide kandmine ka seitsme- ja kaheksa-aastastele halvasti. Läbi mõeldakse testimine.

"Tervise- ning haridus- ja teadusministeeriumi eksperdid püüavad koos leida lahendust, millistel tingimustel, millist testimiskorda järgides, millist ruumide ettevalmistust arvestades, milliseid transpordivõimalusi kasutades saaks tähelepanelikult, aeglaselt ja järk-järgult taastada kohapealseid õpinguid koolides. Alustades mõistagi kõige nooremaist," rääkis terviseminister Daniels Pavluts.

Haridusministeerium on pakkunud ka võimalust taastada osaline õppetöö paigus, kus nakatumus on väiksem. Valitsuse otsust seni veel pole.

Kuigi lasteaiad on avatud, edastas haridus- ja teadustöötajate ametiühing kolmapäeval pöördumise lapsevanemaile võimaluse korral hoida lapsi kodus.