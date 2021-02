Valitsus annab saja päeva tööplaanile viimast lihvi

Valitsusel on valmimas saja päeva tegevusprogramm, mis kiidetakse tõenäoliselt heaks homme. Koostamisel on ka valitsuse laiem tegevuskava, mis on mõeldud aastani 2023, kui on järgmised riigikogu valimised.

Kaja Kallase valitsuse sada päeva täitub 5. mail ning saja päeva programm hõlmabki tegevusi maikuuni. Praegu ei soovi ministrid veel plaani üksikasju selgitada, sest sinna võib tulla veel muudatusi.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles, et keskkonnaministeeriumil on sajaks päevaks kolm suuremat eesmärki.

"Me tahame kindlasti edasi liikuda tuumaenergeetika töörühma loomisega. Ma arvan, et see on oluline, et me analüüsiksime üldse seda, kas Eestis sellise tehnoloogia kasutuselevõtt on põhjendatud ja mõistlik. Teine oluline punkt on see, et metsanduse arengukavaga saaksime me mingis ajaraamis edasi liikuda ja me liiguksime edasi teatud protsesside analüüsimisega. Kolmas puudutab veel üht dokumenti, mis on elurikkuse arengukava, mis on koalitsioonileppes olnud kesksel kohal," loetles Mölder.

Maaeluminiter Urmas Kruuse nimetas oma valdkonnas kõige olulsemaks toppama jäänud 12 miljoni euro suuruse kriisiabi jagamist.

"Kindlasti see, mis puudutab kriisiabi ja see, mis puudutab maaelu arengukava meetmete 300 miljoni käivitamist, need on kõik tegevused, mis lähevad reaalselt ellu," kinnitas Kruuse.

Oluliseks nimetab Kruuse ka põllumajandustoodangu ekspordi arendamist. Samuti oleks ministri sõnul vaja igale poole kiiret internetti.

"Praegu need vormid ja töösuhted on muutumas ja kui me tahame, et inimesed liiguksid ka linnast välja ja elaksid rohkem maal, siis taristu peab olema väga korrektne ja see tähendab seda, et inimesed saaksid arvuti teel töötada," nimetas Kruuse.

Saja päeva programmile järgneb valitsuse tööplaan aastani 2023.

"Seal on tõepoolest detailsemalt ära kirjeldatud see osa, mis puudutab kolaitsioonileppes kokku lepitud punkte, järgnevaid tegevusi ja kuidas ning millises ajamahus või ajagraafikus oleks võimalik nende protsesside või teemadega edasi liikuda," ütles Mölder.