Bekkeri sadama arenduse taga seisab ärimees Endel Siff, kellele kuulub 26 hektari suurune sadamaala.

Siff ütles reedel ERR-ile, et esitleb samal päeval arhitektuuribüroo koostatud kavandit linnapea Mihhail Kõlvartile. Alale on kavandatud ka ooperimaja, mis Siffi nägemuses peaks saama uueks koduks rahvusooperile. Siffi sõnul on uue ooperimaja kohta tulnud väga palju positiivset vastukaja, sealhulgas ka linnapealt. "Linnapea avaldas lisaks soovi, et uue rahvusooperi maja ümbrus oleks linnalik, ja sellest lähtus ka Kadarik Tüür Arhitektide visioonikavand," ütles Siff.

Siffi plaan on uus ooperimaja välja ehitada erarahaga, riik ei peaks esialgu midagi investeerima. Maksma läheks ooperiteatri ehitamine kuni 300 miljonit eurot. Rahvusooperi tehnikadirektor Taivo Pahmann ütles mullu sügisel ERR-ile, et kui ooperiteater Bekkeri alale ehitada, siis peaks kindlasti sellega samal ajal välja ehitama kogu ümbruse.

Lisaks ooperimajale on Bekkeri alale kavandatud spaad, hotellid, kinod, restoranid ning suuremad ja väiksemad poed ja kohvikud.

Arhitektide kavandis märgitakse, et tuleviku Bekkeri kvartalis on elanikel võimalik jõuda igasse punkti jalgsi või rattaga veerand tunniga. Lisaks hakkab kvartalit kesklinnaga ühendama uus trammiliin.

Praegusele laevakaile on plaanis rajada spaa koos pargiga.

Kui kavand peaks linnavalitsusest tuge saama, on Siffil plaanis taotleda detailplaneeringu algatamist. Arhitektuuribüroo kavandi kohta ütles Siff, et see on tema jaoks väga sümpaatne.

Bekkeri sadam töötab praegu kaubasadamana, kus laaditakse ja pakutakse laoteenust puistekaupadele, näiteks killustikule. Bekkeri ala kõrval asub samuti Siffile kuuluv Meeruse sadamaala, mille detailplaneeringu algatas Tallinna linnavolikogu mullu septembris. 15,6 hektari suurusele alale plaanis rajada elumajade kvartal, ärihooned ja jahisadam kuni 200 alusele.