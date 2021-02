Eestisse jõudis linnugripp

Inimestele see ohtu ei kujuta, kuid tekitab majanduslikku kahju. Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on tegemist esimese sellelaadse leiuga Eestis.

Linnugripi peamised sümptomid on harja, lokutite ja näopiirkonna turse; isutus, kõhulahtisus, linnud hingeldavad ja järsult langeb munatoodang. Lindude gripp on tuvastatud 27 Euroopa riigis ning haiguse tõttu on sellel aastal hukatud või hukkunud ligi 3,5 miljonit kodulindu.