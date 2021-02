Politsei tabas tänu "Ringvaatele" ühe tagaotsitava

Kolmapäeval rääkis ETV saade "Ringvaade" Eesti tagaotsitavatest. Üks saates näidatud inimestest tabati neljapäeval.

Tartu politseijaoskonna patrullpolitseinik Teele Taniel ütles reedel "Ringvaatele", et politsei sai neljapäeva pärastlõunal vihje, et Tartu linnas ühes meelelahutusasutuses viibib politsei poolt tagaotsitav mees.

"Politsei läks antud vihjet kontrollima ja tabas tagaotsitava meesterahva," lisas Taniel.

Politseiniku kinnitusel ütles tagaotsitavast teada andnud inimene, et tegi seda tänu "Ringvaates" näidatud kirjeldusele.

Tabatud mees oli pea kaks aastat tagaotsitav. "Teda kahtlustatakse varavastases süüteos," lisas Taniel.

Taniel selgitas, et tähelepanelikud kodanikud on korduvalt politseile abiks olnud. Näiteks viimase pea kahe aasta jooksul on tabatud pea viis tagaotsitavat tänu tähelepanelikele kodanikele.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro rääkis kolmapäeval "Ringvaates" Eesti tagaotsitavatest: