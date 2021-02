Talvingu rünnaku teine kahtlustatav andis end ise üles

"Mees peeti kinni ning politsei alustas tema suhtes menetlustoiminguid. On väga oluline, et teo toimepanemises kahtlustatavad on tabatud, oht kadunud ja uurijad saavad keskenduda detailselt juhtumi asjaolude väljaselgitamisele," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Kriminaalmenetlust juhtiva ringkonnaprokuröri Diana Helila sõnul on nüüd esmatähtis välja selgitada teo motiiv ning kõikide rünnakuga seotud inimeste täpsed rollid kuriteo toimepanemisel

"Praeguseks oleme saanud ka esialgse ekspertiisi tulemuse rünnakuks kasutatud vedeliku osas. Esmase analüüsi tulemused annavad alust arvata, et tegemist võib olla inimese uriiniga. Täpsemad vastused saame anda peale täiendavate ekspertiiside ja analüüside läbi viimist," lisas prokurör.

Lähipäevil otsustab prokuratuur, kas on põhjust ja alust taotleda kohtult kinnipeetute eeluurimise ajaks vahi alla võtmist.

Politsei teatas teisipäeval, et on tuvastanud PERH-i ülemarsti Peep Talvingu ründaja ning kuulutas 54-aastase mehe, kes on ka kuritegelikus maailmas tuntud inimene, tagaotsitavaks. Lisaks tehti kindlaks ka rünnakule kaasaaitaja, kes on ka juba üle kuulatud.