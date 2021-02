Lätis lisandus 424 uut koroonanakkuse juhtu

Laupäeval tehti Lätis 4955 koroonatesti, millest 8,6 protsenti osutusid positiivseks.

Lätis on koroonanakkus tuvastatud 76 706 inimesel, neist 1451 on surnud, mis on 1,9 protsenti nakatunutest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 548,6.

Soomes tuvastati 312 uut koroonanakkuse juhtumit

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 312 uut koroonaviirusesse nakatumist, teatas pühapäeval terviseamet.

Viimase kahe nädalaga on registreeritud 5081 nakkusjuhtu, mida on 180 võrra rohkem kui eelnenud kahel nädalal.

Soomes on kogu pandeemia ajal koroonadiagnoosi saanud 50 319 inimest, surnud on neist viiruse tõttu 710.