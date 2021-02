Vene ja Ukraina kodanikud ei pääse nakatumise langusest hoolimata vabalt Eestisse

Ehkki Venemaa ja Ukraina ametlik nakatumise tase on järsult langenud, ei ole oodata, et nende riikide kodanikud saavad lähiajal võimaluse taas ilma piiranguteta Eestisse siseneda. Kolmandate riikide kodanikele kehtib ka kuus korda rangem lävend kui Euroopa Liidu elanikele.

"Euroopa Liidu väliste ehk kolmandate riikide kohta on EL-il eraldi regulatsioon. Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovitusele on ajutiselt piiratud mittehädavajalik reisimine kolmandatest riikidest Euroopa Liitu. Siseneda võivad ainult kuue riigi elanikud, kes on toodud soovituse lisas. Venemaad ja Ukrainat selles nimekirjas pole," ütles välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ERR-ile.

Kehtiva korra kohaselt võivad ilma kümnepäevase liikumispiirangu kohustuseta siseneda Eestisse Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riikide elanikud, mille nakatumisnäitaja on kuni 150 inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Praegu on selliseid riike seitse: Bulgaaria (nakatumisnäitaja 127,4), Island (8,4), Kreeka (111,6), Norra (69,3), Soome (97,7), Taani (108,9), Vatikan (0,0).

Sama lävend ei kehti aga kolmandatele riikidele, ehk siis teiste hulgas ka Venemaa, Ukraina, Valgevene kohta. Kolmandate riikide puhul kehtib nakatumislävend 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Euroopa Liidu nimekirja kohaselt võivad ühenduse riikidesse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil, ainult kuue EL-välise riigi - Austraalia, Lõuna-Korea, Singapuri, Tai, Uus-Meremaa ja Rwanda - kodanikud.

Kolmandate riikide elanikele, kes saabuvad Eestisse töö või õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse nimekirjas, rakendub kümnepäevane eneseisolatsiooni kohustus ning neil tuleb viivitamata Eestisse saabumise järel teha koroonaviiruse test ning kordustestimine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt eneseisolatsioonist ei vabasta.

Otsuste aluseks olevate andmete kogumisel toetutakse Euroopa Nakkuskontrolli Keskuse ECDC andmetele, lisaks nakatumisnäitaja lävendile arvestatakse ka muid kriteeriumeid, näiteks uute tüvede levikut ja testimise hulka.

Välisministeerium uuendab igal reedel reisipiiranguid, mis hakkavad kehtima alates esmaspäevast.

ECDC andmeil oli Venemaa ja Valgevene nakatumisnäitaja veebruari esimeses pooles vahemikus 120-240, Ukrainal 60-120 nakatumist 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.