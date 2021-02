Tänavu saab vabariigi sünnipäevapidustustest osa teleri vahendusel

Tallinnas on vabariigi sünnipäev varem tuhandetele inimestele alanud jalutuskäiguga Toompeale, et aovalges ühiselt elada kaasa pidulikule lipuheiskamisele Pika Hermani tornis.

Ajakirjanik Tuuli Roosma rääkis, et nende peres on olnud traditsioon, et hommikul süüakse hästi pidulikult ning siis minnakse koos seltskonnaga Toompeale lipu heiskamist vaatama.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles, et seekord on kõik teistmoodi: suurte hulkadena kokku ei tulda, sündmusi saab jälgida teleekraanil. Eeskätt on üleskutse inimestele, et tähistame seda pidupäeva, riigi sünnipäeva oma kodudes, oma pere ringis. Ka hommikul lipu heiskamineon väga kaunis mõte, kui kõik inimesed oma koduaias, kasvõi kodus köögilaua peale selle hommikul panevad," lausus Linnamäe.

Ära jääb ka üks päeva rahvarohkemaid sündmusi – paraad, kus kaitsevägi koos liitlastega uhkusega marssimisoskust ja tehnikat on näidanud.

Ülemveebel Enn Adosoni sõnul võivad inimesed jälgida liitlaste lennukite ülelendu, muidugi juhul, kui ilm seda võimaldab. "Ülelend toimub üle kogu Eesti suuremate linnade: alustavad Ämarist, siis Kärdlasse, Kuressaarde, Pärnusse, Viljandisse, Tartusse, Rakveresse ja Tallinna," ütles Adoson.

Õhku tõusevad Ämaris olevad Saksa lennukid, Leedust tõusevad õhku itaallaste lennukid ja Suurbritanniast tõusevad üles ameeriklaste lennukid, lisas Adoson. Lennukite ülelend algab kell 11 ja kestab pool üheni.

Lisaks on juba pidupäeva hommikul kell 10 ETV eetris tuliuus saade "Vabariigi vägi", kus antakse ülevaade kaitseväe sündmustest, kuidas ollakse hakkama saanud koroonapandeemia ajal ja tutvustatakse uuemat relvastust ja tehnikat.

Vabariigi presidendi kõne ja sellele järgnev kontsert toimuvad sel aastal Eesti südames, Paide teatrimajas ja neist saab osa ERR-i otseülekande vahendusel. Kätlemist ja pidu mõistagi ei toimu.

"Tänavu tõesti, palun istuge televiisorite ette – me püüame näidata kõik traditsioonilised asjad ilusti ära. Oleme ka muutnud vormi, et kõik paistaks televiisorist nii hästi ja väärikalt kui Eesti sünnipäevale kohane. Aga see kõik on ikkagi selleks, et me püsiksime terved," ütles ERR-i elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.