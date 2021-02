Kersna: õpiraskustega laste arv on kaugõppel kahekordistunud

Haridusminister Liina Kersna ei kiirusta koole kaugõppele saatma, sest see viiks küll nakatumisnäidu korraks alla, ent viirus ei kaoks ikka kuhugi. Pealegi on oluline silmas pidada kõrvalmõjusid, nagu õpiraskuste järsk süvenemine.

Liina Kersna möönab, et viiruslik olukord on tõsine, kuid ei kiirusta esimesena koolimaju sulgema. Probleemid on inimeste käitumises ja tunnetusliku ohutaseme languses, nagu näitavad uuringud.

"40 protsenti lähikontaktsetest ei muuda oma elus mitte midagi pärast seda, kui nad saavad teada, et peaksid olema lähikontaktsena isolatsioonis. Need on väga murettekitavad trendid, nendega tuleb tegelda. Oht aina suureneb, suuresti seetõttu, et me ise käitume vastutustundetult. Näiteks kaubanduskeskustes käies näeme aina vähem maskiga inimesi, teatris-kontserdil tulevad jätkuvalt kultuuri nautima ka inimesed, kes köhivad, kel on nohu või kes ei kanna maske," loetles Kersna Vikerraadio saates "Uudis+".

Ministrile teeb muret, et lapsed on viimase aasta jooksul väga suure osa ajast kaugõppel olnud. Riigiülest kaugõpet iseenesest on olnud lühikest aega, ent koolid on ka ise kiirelt reageerinud oludele ja suunanud klasse ja koole kaugõppele, kui kollektiivis on ilmnenud nakatunuid. Samas on viroloogid just sellist reaktiivset juhtumipõhist lahendust efektiivseks pidanud, sest lähikontaktsed suudetakse kiiresti isoleerida ja viirus ei pääse edasi nakkama.

Kersna on kursis, et teadusnõukojas on väga erinevaid seisukohti, kuni selleni välja, et mõned selle liikmed pooldavad kõigi koolide kaugõppele saatmist. Ent rahvusvaheliselt on kindlaks tehtud, et viimase aastaga on koolilastel tekkinud kuni kolmveerandaastane mahajäämus. Eestis on näitaja parem, sest meie võimekus kaugõppeks oli suurem.

"Viirus ei kao ära ka siis, kui paneme koolid kaheks nädalaks distantsile. Saame nakkuskordaja küll korraks allapoole, aga niipea, kui koolid lahti teeme, läheb see ju jälle üles. Me peame tõesti õppima selle viirusega elama: kanname maski, hoiame distantsi," ütles Kersna.

Tema hinnangul oleks see ühiskonnas vale signaal, kui alustada sulgemist koolidest.

"Mulle tundub see kummaline, et kui ütleme lastele, et kooli te minna ei tohi, aga igale poole mujale tohite minna – sõpradega kinno või teatrisse. Tuleb balanss leida. Ees on koolivaheaeg, panen südamele, et ka koolivaheajal mõtleksime läbi, millised on hädavajalikud kontaktid ja mida annaks vältida," ütles Kersna. "Kevadel oli teadmist viiruse kohta palju vähem kui täna. Niimoodi nagu siis riike reeglina enam lukku ei panda. On vaja leida tasakaal, et suudaksime võimalikult jätkusuutlikult selle viirusega koos edasi elada."

Ta loodab suurt efekti õpetajaskonna vaktsineerimisest, mis tuleb võimalikult kiiresti ära teha, et õnnestuks koole jätkuvalt lahti hoida.

"Distantsõppel on oma negatiivsed küljed, selliseid otsuseid ei tohi teha ilma mõjuvate argumentideta. Peab arvestama õpiraskustega lastega, kelle arv on distantsõppe ajal hinnanguliselt kahekordistunud. Peame vaatama, et me ei jätaks oma lapsi hätta, et teadmistelüngad ei oleks distantsõppe tõttu väga sügavad," ütles Kersna.

Kersna möönis, et haigestunute arvud on murettekitavad, kuid juhitaval hingamisel ehk väga raskes seisus patsiente arv on õnneks madal - möödunud nädalal 12.

Minister lisas, et isegi kui peaks tulema otsus koolide sulgemise kohta, peab algklassidele ja lõpuklassidele jätkuvalt kontaktõppe tagama.