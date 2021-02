"AK.Nädal": kuidas saadakse lumest puhtaks tänavad Tallinnas ja Tartus?

Kui suur nuhtlus on lumi linnatänavatel ja kellele see hoopis rõõmu valmistab, uuris "AK.Nädal".

Tallinn näeb välja nagu jõulukaardil. Sellise vaate kohta kasutatakse väljendit talvemuinasjutt. Kuid jõulukaartidel ega talvemuinasjutus pole kohta purikaga vastu pead saamisel ja hanges ukerdamisel. Kas talv linnas on tegelikult muinasjutt? Näiteks Nõmme linnosa alustas lume väljavedu neli nädalat tagasi.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillise sõnul on praeguseks Nõmmelt välja veedud 26 000 kuupmeetrit lund. "Võrdluseks võib tuua olümpiabasseini, mille maht on 2500 kuupmeetrit – me oleme umbes kümme sellist kogust Nõmmelt ära vedanud," ütles Šillis.

Traktorijuht Artur ütles, et eelmisel päeval töötas hommikul kaheksast õhtul kaheksani. Ja lisas, et õnneks on ülemus mõistlik – tööd oleks tegelikult terveks ööpäevaks. Tihti on tänavate ääred autosid täis.

Lumi on ka raha – eriti, kui seda tuleb koristada. Aga talv pole veel läbi. Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf tõi näite, kuidas lund koristatakse Helsingis. "Helsingi on läinud seda teed, et inimesed maksavad koristusteenuse kinni. See oleneb krundi suurusest ja korterite arvust. Need summad ulatuvad 30–80 euroni aastas," lausus Klandorf.

Tartus tegutseb jõuluvana

Kui kõnnitee lumest puhastamine on ka Tartus iga kinnistu enda teha, siis Tähtveres on kohalikud märganud salapärast jõuluvana, kes oma ATV-ga selle töö nende eest ära teeb."

Tähtverelased räägivad, et üht meest oma ATV ja sahaga võib viimasel ajal näha pea iga päev, mõnikord lausa mitu korda päevas siinseid teid lahti lükkamas.

"AK.Nädal" otsis salajase noore mehe üles ja küsis, miks ta siis seda teeb.

"Kuna selline aparaat sai soetatud koos sahaga siis mõtlesin, et mis ma seda enda hoovi ikka lahti ajan, et teen ümberkaudsetele ka head meelt. Peletan siin oma igavust ja mulle meeldib ka see ATVga sõitmine" ütles vabatahtlik lumekoristaja Martin Laks.

Martin ise Tähtvere linnaosa elanik pole, küll aga elavad neil tänavail tema vanemad. Küsides marsruudi kohta, loetleb ta üles kõik selle ala põhitänavad.

Linnaosades, kus selliseid heategijaid ei käi, peab iga majaomanik ise enda kinnistuga külgnevad kõnniteed hommikul kella seitsmeks lahti lükkama. Seda kohustust pole Tartu linnal plaanis enda peale võtta, sest lisaks auto- ja kergliiklusteedele ka kõigi kõnniteede puhastamine maksaks linnale umbes kolm korda rohkem.

"Igaüks teeb oma 20 kuni 50 meetrit oma maja eest ära, see on kõige loogilisem ja mõistlikum lahendus. Üldiselt tartlased ikkagi hooldavad ja teevad. On ka teistsuguseid juhtumeid ja eks menetlusosakond on nendega ka tegelenud. Võib laias laastus öelda, et kui meelde tuletada omanikele ja nendega suhelda, siis kuskil 90 protsenti teeb kenasti ära. Ülejäänutega peab vaatama," lausus Tartu linnapuhastuse spetsialist Madis Tammeorg.