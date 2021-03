Michal ootab Kõlvartilt venekeelsete veenmist

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ning teised Keskerakonna liidrid, kellel on autoriteeti Eesti venekeelsete elanike seas, peaks oma mõjuvõimu kasutama selleks, et selgitada neile koroonakriisi tõsidust ja kutsuma neid vaktsineerima, ütles Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal.

"Kõlvart peaks minema otse oma valijate juurde ja pöörduma nende poole sõnumiga, et olukord on tõsine ning ei tasu oodata mingit pääsemist [Venemaa koroonavaktsiinist] Sputnikust," rääkis Reformierakonna juhatuse liige Michal kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

"Linnapea peaks ütlema, et kui Sputnik ka Euroopa Liidus müügiloa saab, siis on selle osakaal kõigist vaktsiinidest mikroskoopiline, teiste tootjate vaktsiine on kasutada kordades rohkem," lisas Michal.

Samade sõnumitega peaks esinema ka teised linnajuhid ja Keskerakonna üleriigilised liidrid, leidis Michal. "Nad peaks rääkima seda, et inimesed järgiksid piiranguid. Täna ei ole seda tehtud. Küsimus on selles, kas Tallinna linnapea ei taha seda sõnumit edastada või ei suuda ta seda teha," märkis ta. Praegu esitab Aleksandr Tšaplõgini juhitud Tallinna venekeelne linnameedia sõnumit, mis seab kahtluse alla riigi koroonapoliitika, lisas Michal.

Ta toetas ka ideed, et linnajuhid, keda venekeelsed linlased teavad ja toetavad, laseksid ennast kaamerate ees vaktsineerida. "Absoluutselt! Rääkimine ei ole kunagi nii mõjus kui nägemine. See annab sõnumile usaldusväärsuse," rääkis Michal. "Need, kes on nüüd vaktsineeritud, peaks ütlema, et see on õige asi ja ma usaldan seda, et sõnum kohale jõuaks," lisas ta.

Reformierakonna linnapeakandidaat ühest küljest tunnustas Kõlvartit - "Täna istuva linnapeaga on meie suhted üsna head, ta on eesmärkidele ja tulemustele orienteeritud inimene" - kuid samas tõi esile rea teemasid, millega linn ei ole tema hinnangul hakkama saanud: ühistranspordi ümberkorraldamine kontaktide vähendamiseks, koroonakriisi tõttu tühjaks jäänud lasteaedade remont ja varustamine ventilatsiooniga, linnaelanike vaimse tervise küsimustega tegelemine, ettevalmistused kolmandaks viiruselaineks.

"Linnapea peaks tegema koostööd riigiga, et saaksime kriisist võimalikult kiiresti välja," rõhutas Michal. Ta kinnitas, et peaminister Kallase on linnapea Kõlvartiga hea töine kontakt. "Ma ei näe, et midagi suhtlusprobleemi taha jääks, pigem küsimus, kas on tahet seda teha," kommenteeris Michal.

"Hästi konkreetne asi on suhtumise muutmine - oma toetajatele tuleb sõnum kohale viia - me oleme selles koos, see pole ainult riigi probleem," rõhutas ta.

Ratase mäng ei saa kaua kesta

Küsimusele, kas Reformierakonda häirivad Keskerakonna esimehe ja endise peaministri esinemised, millest võib aimata kaudset kriitikat praeguse peaministri, Reformierakonna liidri Kaja Kallase suhtes, jättis Michal otsesõnu vastamata. Ta viitas sellele, et Ratas on koalitsioonipartneriks oleva erakonna esimees ning olles olnud neli aastat valitsusjuht, ongi tal rohkelt kogemusi. "Mina näen tema mõjus pigem positiivset võimalust Keskerakonna valijatele. Ja kui ta neljapäeval riigikogu esimeheks valitakse, siis on minu lootus, et Keskerakond viiks teda toetavatele inimestele, eriti venekeelsetele kohale, et olukord on tõsine, tuleb maski kanda ja vaktsiine teha," rääkis Michal.

Küsimusele, kas Reformierakonnale vastandudes soovib Ratas tõmmata tähelepanu Keskerakonnale ja näidata, et ka tema erakond on koalitsioonis mõjukas - nagu seda tegi EKRE eelmises koalitsioonis, vastas Michal: "Kui see ka nii on, siis meie ja ka Jüri Ratas teab, et selline mäng ei saa kaua tulemust anda. Keskerakond ongi tegija selles koalitsioonis. Me oleme praegu kriisis ja me ei pea praegu mänge mängima, vaid riigi kriisist välja tooma."

Reformierakond ei välista Tallinnas kedagi

Kommenteerides sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi, kinnitas Michal, et Reformierakond ei välista Tallinnas koostööd ühegi erakonnaga ning samas seab oma eesmärgiks olla igal juhul osaline järgmises koalitsioonis.

"Oma eesmärgist lähtuvalt suudaksime koostööd teha kõigi erakondadega. Ütlesime ka eelmiste valimiste eel, et näiteks EKRE välistamisega annaksime jämeda otsa Keskerakonna kätte, kes oleks siis ainuke, kes Tallinnas suudaks koalitsiooni moodustada," selgitas ta.

Hinnates teiste erakondade šansse, rääkis Michal EKRE ja selle linnapeakandidaadi Mart Helme ootustest püüda konservatiivseid, eelkõige vanemaid valijaid, sealhulgas ka venekeelseid. Ta uskus ka, et sotsiaaldemokraatide esinumbril Raimond Kaljulaidil on head ideed ning ta toob oma erakonna kindlasti üle künnise. Isamaast rääkides leidis Michal, et selle saatuse seisukohalt on oluline nende suvine üldkogu: "Aga nad on nii tugev bränd, et küllap nad künnise ületavad."

Küll aga pidas ta keerulisemaks Eesti 200 olukorda: "Varasemalt said nad vastanduda EKRE-le ja Keskerakonnale valitsuses. Aga nüüd on riigi tähtsaim teema koroonakriis. Usun, et ka praeguse koalitsiooni koostöö läheb paremaks ning seega - mis oleks nende sõnum?" rääkis Michal. "Aga hoian kõigile pöialt," lisas ta samas.

Michal rääkis ka sellest, et koroonakriisi tõttu tuleb tänavube valimiskampaania lühem kui tavaliselt - alates alles suvel - ning toimub suuresti veebis.

Ta kinnitas ka, et hoolimata sellest, et teiste erakondade liidrid plaanivad kohalikel valimistel kandideerida, Reformierakonna esimees Kaja Kallas kindlasti ei kandideeri, ehkki võiks erakonnale rohkelt hääli tuua. "Selline on meie tava," kinnitas Michal.

Tasuta parkimisest ei innustu

Kommenteerides ettepanekut, et Tallinn võiks koroonakriisi ajal, kui linn on autodest tühjem, lubada kesklinnas tasuta parkimist, et inimesed ei peaks ühistranspordis tunglema, rõhutas Michal siiski teisi võimalusi.

"Ma siiski ei loobuks ühistranspordi tihedama käimapaneku ideest. Tasuta parkimisest ma ei innustu, sest see ei ole ka täna probleem," rääkis ta. "Pigem peavad ühistransport ja tänavaruum saama selliseks, et saame kõik linnaruumis turvaliselt liikuda - nii lapsed kui vanurid. Auto parkimine ei ole peateema - kui saad jala ja jalgrattaga liikuda, siis see on oluline."

Küll aga saaks Tallinna linnavõim palju ära teha busside-trammide puhastamisel või lisada liinidele praegu kasutusest väljas olevaid busse, et nende täituvust hõrendada, märkis Michal.

Küsimusele, kas ta pooldaks Eesti-vastast propagandat edastavate Venemaa telekanalite kinnipanekut, leidis Michal, et esmalt võiks alustada sellest, et need ei oleks enam Eesti kaabelsidefirmade põhipaketis, vaid neid peaks lisaks eraldi tellima.