Minister soovitab liiklusohutuse tagamiseks hoiatustrahvimäära alandada

Siseministeeriumi liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõus tahetakse kiiruse ületamise korral määratava hoiatus- või mõjutustrahvi arvutamise aluseks olevaks summaks määrata senise kolme auro asemel viis eurot, mis tähendab, et kiiruskaameraga määratava hoiatustrahvi ülempiir kerkiks 190 eurolt 300 eurole ja mõjutustrahvi ülempiir 80 eurolt 100 eurole.

Justiitsministeeriumis nende plaanidega ei nõustuta. Justiitsminister Maris Lauri märkis, et hoiatustrahv on olemuselt siiski hoiatav, mitte karistav. Ka ei ole tema sõnul õige lähenemine, et hoiatustrahvi suurus peab järgima töötasu alammäära muutumist.

"Automaatsed kiirusemõõtesüsteemid ei tohi muutuda eelarve täitmise vahenditeks, mida eelnõus esitatud ettepanek oma olemuselt tegelikult hakkab kujutama. Automaatsed kiirusemõõtesüsteemid peavad tagama just liiklusohutust. Liiklusohutus on tagatud ka praegu kehtiva hoiatustrahvimääraga. Selle tõstmine olukorda liikluses ei paranda ning seletuskirjas ei ole esitatud andmeid, mis vastupidist tõendaks," nentis Lauri.

Praegu korrutatakse iga lubatud sõidukiirust ületav kilomeeter tunnis kolme euroga. See tähendab, et maksimaalse hoiatustrahviga (190 eurot) saab piirduda ka siis, kui kiirust ületatakse 63 km/h.

Lauri märkis, et 60 km/h ja rohkem kiiruse ületamine on väga tõsiselt liiklusohutust mõjutav väärkäitumine ning analüüsida tuleks, kui palju on selliste kiiruseületamiste puhul tehtud üld- või kiirmenetlust. Justiitsministeeriumi hinnangul peaks hoiatustrahvimäära seetõttu hoopis langetama 120 euroni, mis välistaks kirjaliku hoiatusmenetluse nende rikkumiste puhul kus kiirust on ületatud 40 km/h ja rohkem.

Lauri sõnul tähendab selline määra allapoole viimine tõenäoliselt politsei töökoormuse kasvu, kuid peaks tagama parema liiklusohutuse kui seni.

"Muudatus tähendaks seda, et mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruseületamise eest 41–60 kilomeetrit tunnis ei saa enam piirduda kuni 180 euro suuruse hoiatustrahviga, vaid tegu tuleb menetleda kiir-või üldmenetluses ning karistuseks on võimalik rahatrahv kuni 200 trahviühikut ehk 800 eurot, arest või sõiduki juhtimisõiguse äravõtminekuni kaheteistkümne kuuni," märkis Lauri.