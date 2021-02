Haagi ringkonnakohtu kohtunik toetas rühmituse Tõde Viirusest esitatud kaebust, öeldes, et valitsus kasutas oma erakorralisi volitusi valesti.

23. jaanuaril alanud liikumispiirangud, mis kehtivad vahemikus 21.00 kuni 4.30 on esimesed, mis Hollandis pärast Teise maailmasõja aegset natsiokupatsiooni kehtestatud on.

"Liikumiskeeld tuleb kohe lõpetada," teatas Haagi ringkonnakohus avalduses. "Liikumispiirang rikub tõsiselt õigust liikumisvabadusele ja privaatsusele."

Valitsus võib otsuse edasi kaevata, kuid edasikaebamine ei peataks kohtuniku määrust, sedastas ANP uudisteagentuuri teatel kohtu kõneisik.

Valitsus kohtuotsust kohe kommenteerida ei võtnud.

Hollandi valitsus astus lastetoetuse skandaali tõttu tagasi ning on praegu enne 17. märtsil toimuvaid üldvalimisi kohusetäitja rollis.

Möödunud nädalal pikendas valitsus öist liikumiskeeldu kuni 2. märtsini.

Kuid kohus teatas, et "öise liikumiskeelu kehtestamist ei saanud alguse hädavajadusest" kasutada erakorralisi seadusi, mis on vajalik, et rakendada piiranguid ilma parlamendi ülem- ja alamkoja nõusolekuta.

Liikumiskeeldu võib kasutada erakorralise hädaolukorra puhul, nagu tammi purunemine, ütles kohtunik,

Kohtunik ütles, et tõsiasi, et liikumiskeelu arutati enne selle kehtestamist tähendab, et valitsusel oli piisavalt aega vajaliku protsessi läbimiseks.

"Seetõttu pole selle seaduse kasutamine liikumispiirangu kehtestamiseks seaduslik," teatas kohus.