Kadai: võimalikult paljudele võiks teha ära koroona esimese kaitsesüsti

Kui nädal tagasi oli vaktsineerimisi kokku tehtud ligi 36 897 inimesele, siis teisipäeva seisuga on neid 46 740. See tähendab, et nädalaga sai oma esimese vaktsiinidoosi kätte ligi 10 000 inimest. Samal ajal on terviseameti laos praegu ootel 17 440 vaktsiinidoosi ja 16 800 doosi jõuab sel nädalal veel Eestisse juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et tegelikult anti inimestele eelmisel nädalal kokku 15 000 vaktsiinidoosi, mis on seni suurim arv. Samas oli tema sõnul probleeme just saabunud AstraZeneca vaktsiini kasutusse võtmisega.

"Eelmine nädal oli tõesti problemaatiline. Enne seda oleme teinud mitmel nädalal järjest rohkem vaktsineerimisi, kui riiki vaktsiini jõudnud on ehk varem reservi pandud doosid on käiku läinud ja see reserv on vähendatud mõne tuhande peale," selgitas Kiik.

Ministri sõnul on eesmärk, et vaktsiini jääk oleks laos 10-20 protsenti ja sel nädalal saaks rahul olla, kui antud vaktsiinidooside arv ületab 20 000. Kuna täieliku immuunsuse tekitamiseks on inimesele vaja manustada kaks vaktsiinidoosi, siis reserv on vajalik just selleks, et teine doos oleks esmase saanutele kindlasti olemas.

Samas tekitab esmase immuunsuse vähemalt raskete haigusjuhtude ärahoidmiseks ka esimene vaktsiinidoos ja terviseameti endine juhtivtöötaja Martin Kadai soovitabki pigem pikendada inimestel esimese ja teise doosi saamise vahelist aega ja pakkuda rohkematele inimestele just esimest vaktsiinidoosi.

"Võiks väga tõsiselt mõelda sellele, et kui need tingimused püsivad, minna sellele lahendusele, et võimalikult palju pakkuda kaitset esimese doosiga just riskirühma põhiselt," ütles ta.

Kadai sõnul on ka maailma terviseorganisatsioon soovitanud just nii talitada olukorras, kus haigestumise näit on kõrge, kuid vaktsiinide kättesaadavus piiratud.

Kiik ütles, et riik lähtub vaktsiinitootjate soovitustest - Pfizer/BioNTechi vaktsiini puhul on kahe doosi vahele soovitatud jätta 21 päeva, Moderna puhul 28 ja AstraZeneca puhul 4 kuni 12 nädalat. Eesti jätab viimase puhul vahet kaheksa nädalat.

"Tervisevaldkonna eksperdid on seda arutanud, immunoprofülaktika ekspertkomisjon, kus tõesti tegeletakse riikliku immuniseerimiskava küsimustega, ka Covid-19 vaktsineerimisküsimustega, ja on hinnatud, et mõistlik on lähtuda ravimitootjate, Euroopa ravimiameti poolt välja antud kasutusjuhendist, raviomaduste kokkuvõttest, mitte hakata ise tegema mingeid katse-eksituse meetodil lahendusi," kommenteeris minister.