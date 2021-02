Läti tuvastas ööpäevaga 708 uut koroonanakkuse juhtu

Ööpäevaga tehti 10 929 koroonatesti, millest 6,5 protsenti andis positiivse tulemuse.

Lätis on koroonadiagnoosi saanud 79 351 inimest, neist on surnud 1521.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 521,6 juhtu.

Soomes lisandus ööpäevaga 614 uut koroonanakkuse juhtu

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 614 uut koroonanakkuse juhtu, teatas neljapäeval terviseamet.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on umbes 91 juhtu. Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonnas on see näitaja aga 186.

Soomes on koroonadiagnoosi saanud 52 209 inimest.

Praegu on haiglates 137 koroonahaiget, neist 27 vajab intensiivravi. COVID-19 on nõudnud Soomes 725 inimese elu.