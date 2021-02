Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 471 inimesel. 329 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 73, Tartumaale 63, Lääne-Virumaale 55, Pärnumaale 42, Võrumaale 31 ja Järvamaale 26 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 18, Raplamaale 14, Jõgevamaale 10, Valgamaale seitse, Põlvamaale kolm, Lääne- ja Saaremaale kaks, Hiiumaale üks nakkusjuht. 11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest – 88-aastane mees, 81-aastane naine, 79-aastane naine, 64-aastane naine ja 55-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 540 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 763 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,9 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 36, haiglaravi vajab 525 patsienti, mis on 18 võrra rohkem kui päev varem. Intensiivravil on 41 patsienti (pühapäeval 36), neist 26 on juhitaval hingamisel (pühapäeval 24).

Ööpäeva jooksul vakstineeriti 833 inimest, neist 512 sai vaktsiini esmakordselt.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 62 415 inimesele, kaks doosi on saanud 26 375 inimest.