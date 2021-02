Indrek Saar: poliitiline rivaliteet takistab pandeemia kontrolli alla saamist

Oleme aastajagu päevi elanud koroonaajastus. Inimesed on väsinud piirangutest, hirmust enda ja lähedaste tervise, sissetulekute ja vaimse hakkamasaamise pärast. Tulevik on ebakindel. Veelgi ebakindlam on olevik, sest iga päeva lahutamatuks osaks on uudised uute nakatumiste ja haigestunute, paraku ka surmade kohta.

Märkamatult oleme oma haigusnäitajatega rühkinud Euroopa tippu. Lõplikku kindlust ongi raske luua, aga kindlasti aitaksid ebakindlust vähendada otsustajate ratsionaalsed ja teaduspõhised sammud, külma peaga antud olukorra selgitused, aga kahtlemata ka arusaadavad sihid ja tulevikustsenaariumid.

Olen veendunud, et kriisi saab juhtida otsustavamalt ja mõistuspärasemalt. Juhtida nii, et ühiskond tuleks paremini kaasa ega lööks koroonareeglitele ja valitsuse juhistele käega.

Hetkekski ei tohi unustada, et võitlus käib rahva tervise, iga elu nimel. Eesmärgiks ei tohi olla vaid haiglate võimekus ravida koroonapatsiente, eesmärgiks peab olema Eesti inimeste elude maksimaalne säästmine.

Vaktsineerimise kavadest tuleb suuta kinni pidada ja tempo peab tõusma. Iseäranis kiire on riskirühmade vaktsineerimisega - nakkuskordaja tuleb alla saada enne, kui paljude jaoks juba hilja. Nähes, kui paljudel inimestel on jätkuvalt küsimusi vaktsineerimise turvalisuse ja mõttekuse suhtes, ei ole kindlasti ka aega oodata selgituskampaaniaga maikuuni, nagu valitsus seni on arvanud.

"Tundub, et jaanuaris ametisse astunud valitsus on komistanud sama reha otsa ja üksteise ületrumpamine jätkub."

Viimase aasta jooksul on korduvalt rõhutatud, et praeguses rängas kriisis omab võtmetähtsust tasemel kommunikatsioon, mis ennekõike tähendab üheselt mõistetavaid sõnumeid. Oli põhjust loota, et mure rapsiva kommunikatsiooni pärast kaob valitsusest koos äärmuspopulistidega. Aga võta näpust! Tundub, et jaanuaris ametisse astunud valitsus on komistanud sama reha otsa ja üksteise ületrumpamine jätkub.

Ärevas olukorras püüavad inimesed lootusrikkalt iga valitsusliikme ja sõna. Just kriisisituatsioonis on eriti tähtis, et valitsuse liikmed suudaksid omavahel kokku leppida ega lubaks endile oletusi ja arvamusi enne kui puudub kindlus, mida tegelikult tehakse.

Kui enne otsuseid käiakse välja erinevaid spekulatsioone ja tekitatakse võltsootusi, siis on keeruline või suisa võimatu aru saada, kuidas käituda. Segaste ja vastuoluliste sõnumite taustal ei ole mõtet inimesi süüdistada, kui nad ei jõua enam järge pidada, millised piirangud sel nädalal parasjagu kehtivad ega suuda hoomata, kui tõsiseks üldine tervisepilt on muutunud.

Valitsustasandi poliitviroloogide avalikud mõtisklused erinevate piirangute osas tuleb seega ära lõpetada või vähemasti mõneks ajaks pausile panna. See kehtib eriti ekspeaministri kohta. Kahe peaministriga kriisi tulemuslikult ei juhi.

Elu ja muu maailma praktika on näidanud, et tulemusliku kriisijuhtimise seisukohalt on kasulik vastutajate ringi laiendada ja kaasata ka opositsioon sisulistesse aruteludesse. Teise laine kontrolli all hoidmisel edukad Põhjamaad on otsustajate ringi laiendades saavutanud oluliselt suurema ühisosa ja selgema kommunikatsiooni. Eestvedajateks saavad siin olla need, kes on võimul.

Hea, et oleme vähemasti jõudnud ka riigikogus toimuva suure saali aruteluni, sest kriisiolukorras on debatt riigikogus elementaarne osa kriisi juhtimisest ja kommunikatsioonist.

Kahju, et selleni jõudmine terve nädala aega võttis. loodetavasti olid Kaja Kallase esimesed kohmakad sammud riigikogu ja opositsiooni suunal tingitud meeltesegadusest, mis tulenesid harjumisest valitsusjuhi vastutusega.

Ja loomulikult peavad kõik koroonarindel tehtavad otsused tuginema parimale saadaolevale ekspertiisile, ennekõike teadusnõukoja soovitustele. Ka siin näeme paraku, et valitsuse mitmed otsused ei arvesta teadusnõukoja ettepanekutega ja peaministri selgitused nende eiramise osas ei ole andnud kindlust, et need ei too kaasa terviseolukorra olulist halvenemist.

Haiguse kontrolli alla saamiseks peab tervisekriisi küsimustes kaduma poliitviroloogia ja poliitiline rivaliteet. Püüame leida siin maksimaalse konsensuse ja kriisikomisjoni ning valitsuse sõnumite ühtsuse.

Kui poliitilisel tasandil valitseb korrastatus, siis jaksab ka ühiskond tervikuna rohkem pingutada ja inimesed hoida nii vajalikku kontaktide vähendamise, maski kandmise ja distantsi hoidmise distsipliini.