"Pehmed piirangud pole nakkuse levikut vähendanud. Nakatumiste arv ise polegi nii hull, aga haiglad hakkavad täis saama. Meie suurim murekoht on Tallinna haiglad, mis hakkavad täis saama. Voodeid jätkub, aga personali ei jätku enam," ütles Lutsar ERR-ile.

Lutsar lisas, et üleskutsed "ärme peame pidusid" ja "ärme kogune seltskonda" on läinud paljuski kurtidele kõrvadele.

"Mis on praeguses puhangus iseloomulik, see on noorte inimeste puhang. Noorte liikumine on suurem kui vanemate inimeste oma, sest vanemad inimesed on kodus ja neid on kergem piirata. Aga selge on, et ilma inimeste vahelisi kontakte vähendamiseta ei hakka nakatumine alla minema."

Lutsar ei soovinud täpsustada, milliseid piiranguid teadusnõukoda teisipäeval valitsusega kohtudes soovitab.

"Teadusnõukoda pakub rangemaid piiranguid, aga milline on ajaline moment ja kus, see pole veel selge. Selge on vaid, et samamoodi jätkates lähevad numbrid suuremaks."

Teadusnõukoja soovitused valitsusele saavad avalikuks reedel, kui valitsus on neljapäeval oma istungi pidanud ja otsused langetanud. Siis saab ka näha, kui palju ja milliseid teadusnõukoja ettepanekuid valitsus arvestas.

"Eile oli teadusnõukojas laiendatud arutelu, millest võttis osa kogenud arste ja ka lastearste. Lastearstid nentisid, et see viirus pole laste probleem ja lastehaiglates on isegi vähem haigeid kui eelmistel hooaegadel. Lisaks on koolide pikalt distantsõppel hoidmisel oma teised tõsised tagajärjed."

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas teadusnõukoda soovitab valitsusel sulgeda näiteks kaubanduskeskused, söögikohad, kinod-teatrid ja spordisaalid, vastas Lutsar: "Komandanditundi me ei soovita, aga teadusnõukoda nentis, et praegused piirangud ei tööta enam."