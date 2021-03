Lutsar: üle 80-aastaste vaktsineerimisega tuleks kiirustada

"Üle 80-aastaste inimeste hulk haiglates ei ole tugevalt langenud. On küll langenud nende osakaal [kõigist haigetest], aga seda selle arvelt, et rohkem on nooremaid inimesi haiglas. Aga üle 80-aastaseid on ikka väga palju haiglas," tõdes Lutsar. "Nii, et me peame oluliselt suurendama vanema grupi vaktsineerimist ja vaatama, et mis need põhjused on, miks nad veel vaktsineeritud ei ole," lisas ta.

Lutsar oletas, et vahepealne teadmine, mille alusel hoiduti eakate vaktsineerimisest AstraZeneca vaktsiiniga, viis tähelepanu nooremate vaktsineerimisele. "Mitte, et kedagi oleks vaja süüdistada - inimesed on teinud otsuseid sel ajal, kui neid teha sai - aga võib-olla AstraZeneca vaktsiinil olev 70-aasta piir tõi selle fookuse vanemate inimeste pealt vaktsineerimise mõttes ära ja see peaks nüüd sinna jälle tagasi minema," rääkis ta.

Lutsari sõnul arutas valitsuse teadusnõukoda oma esmaspäevasel istungil üldist olukorda ning tõdes, et see on endiselt "väga kriitiline".

"Nakatumise numbrid ei ole enam sellises suures tõusus nagu need olid paar nädalat tagasi, aga ega veel mingit langust ka näha ei ole, pigem on väike tõus. Nakatumine on [kõrge] kolmes maakonnas - Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal, aga nakatumisi on ka teistes piirkondades. Lõuna-Eesti on numbrid väiksemad, aga kahtlemata mitte olematud," rääkis Lutsar.

Tema sõnul nentis teadusnõukoda, et kuna piiranguid on juba praegu väga ulatuslikud, siis palju rohkem polegi enam võimalik teha. "Aga ka teadusnõukoja teised liikmed on öelnud, et piirangutest on kasu ainult siis, kui nendest kinni peetakse," rõhutas viroloogiaprofessor Lutsar.