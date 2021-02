President Kersti Kaljulaid ütles, et need 152 inimest, kes tänavu temalt teenetemärgi saavad, räägivad julgest Eestist.

Kaljulaid ütles ERR-ile antud intervjuus, et teenetemärkide saajad on inimesed, kes julgevad otsa vaadata ka murele.

"Seal on palju inimesi, kes tegelevad tervise, vaimse tervise, hädas olevate inimeste aitamisega, perevägivallaga, raskete küsimustega, millele me ei tahaks võib-olla iga päev otsa vaadata," selgitas ta.

"Ja teisalt on seal ka paju rõõmu, palju toredaid tegevusi ja palju toredaid inimesi, kelle nimed ei ole võib-olla nii väga tuntud kogu Eestis, aga on kindlasti väga tuntud oma kodukandis. Näiteks inimene, kes Vändras vaibavabrikut peab, väga palju selliseid ettevõtjaid, kes on regioonis olulised tööandjad, ja ka selliseid inimesi, kes teevad midagi toredat oma piirkonnas - spordisündmuste korraldajaid, kultuuriinimesi," lisas ta.

Kaljulaid tõi esile ka inimesed, kes tegelevad eesti keelega. "Eesti keele toimetajad, kes tegelevad ka eesti keele õpetamisega ja eesti keele huvitavaks loomisega teistele inimestele, kes ei ole eestlased."

Kaljulaid märkis, et teenetemärgid ei ole sageli vaid üksikutele inimestele suunatud. Ta tõi näiteks, et kui teentemärgi saab Sillamäe raamatukoguhoidja, siis puudutab see kõiki raamatukoguhoidjaid.