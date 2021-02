Eesti Politsei tähistab 1. märtsil 30. sünnipäeva, millest pea kaks kolmandikku ajast on politseijõududes kaasa löönud ka Elmar Vaher.

"See aeg - 1990. aastate algus ja praegu - see on nagu öö ja päev," tunnistas Vaher ETV-le antud intervjuus. Näiteks meenutas ta juhust, kus tööd tuli teha autoga, millel polnud 1. ja 3. käiku. Haruldane polnud ka seik, kus purjus korda rikkunud soomlane tuli kolme päeva pärast politseisse kutsuda, kuna nädalavahetuseti tööd ei tehtud.

"See kõik on õnneks möödanik ja ma ütlen õnneks!" sõnas ta.

Iseloomustades möödunud aastat, arvas Vaher, et see on elavalt näidanud, mis on politsei kõige suurem relv. "Arvatakse, et see on püstol, tegelikult ei ole. Politsei kõige suurem relv on tema sõna, tema oskus, tema tarkus. See tarkus ja sõnajõud, mida me oleme kasutanud COVID-i ajal, see on olnud üsna tõhus," rääkis politseijuht.

Ta avaldas ka heameelt, et Eesti inimesed on seda tööd vääriliselt hinnanud, kuna politsei usaldusväärsus pole kunagi olnud nii kõrge - 92%.

Pandeemia-aastat jäävad Vaherile meenutama nii piirangud, mida tuli just sõnajõuga inimestele selgeks teha kui ka näiteks harukordne juhus, mis sundis saartele liikumist eraldi piirama. "Põhimõtteliselt me oleme olnud ju üle aasta kriisiolukorras. Organisatsioon, kus on üle aasta püsti hoitud kriisijuhtimist. Olgem ausad, Hiiumaal ja Saaremaal põhimõtteliselt piirivalvamist me ei ole ka ikka ka ammu proovinud. Nõukogude Liidu aeg oli see, kui saared olid kinni ja Vene piirivalve oli seal ees."

See kõik oli Vaheri sõnul korralik katsumus ja samas väga põnev töö