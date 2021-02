Kui esilagu oli kavas ehitada Vabamu vastas olevale platsile uhkeid kujusid, siis rikkus sula selle idee. Teha sai vaid seda, mida märg lumi võimaldas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

24. veebruaril on Vabamus alati midagi toimunud. "Meie ka otsustasime ja mõtlesime pikka aega, kas üldse teeme vabariigi aastapäeval midagi ja siis otsustasime, et teeme ja pigem õues," rääkis Vabamu kommunikatsioonijuht Ingrid Piirsalu.

"Meile sobib. Lapsele just meeldib vaadata autot ja kuidas siin lumetorni tehakse ja see on ju vahva," ütles Katrin.

Teises klassis õppiv Karl-Feliks ehitas lumest Pika Hermanni ja soovis Eesti Vabariigile veel palju aastaid.