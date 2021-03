Kaupmeeste Liit on oma liikmete kaubanduskeskustes kehtestanud meetmed, et viiruse levikut ohjeldada. Uute piirangutega on kaasnenud üksikud sõjakad kliendid, turvatöötajate nappus ja vajadus veenda liidu väliseid kaupmehi piirangutega ühinema.

Valitsus ei sulgenud kaubanduskeskusi tingimusel, et kaupmehed kehtestavad ise karmima korra. Nii on keskused näiteks palganud täiendavalt turvatöötajaid, kes kontrollivad, et kliendid kannaksid maske. Ettevõttele Astri Grupp kuuluvad mitmed suured keskused ja turud. Turundusjuht Mathhias Vutt seletab, et valdav enamus kliente on mõistliku suhtumisega. Need, kellele peab korda seletama reageerivad erinevalt.

"On inimesi, kes saavad aru. On inimesi, kes kuni selleni välja, et kutsuvad politsei ja politsei peab nendele selgitama, et tegu on erakeskusega ja siin kehtivad teatud eeskirjad ja kahjuks nad ei ole kohustatud teid sisse laskma," rääkis Vutt.

Politsei ja piirivalveameti strateegilise staabi juht Vallo Koppel ütleb, et paarkümmend väljakutset on maskidega seonduvate vaidluste tõttu olnud. Niikaua, kuni ei lähe füüsiliseks arveteklaarimiseks, politsei juhtumeid menetlema ei hakka.

"Ühed kõned on niipidi, et helistab klient, kes kaebab, et turvamees ei luba teda poodi sisse. Ja siis on kõned, kus helistajaks on turvamees, kes ütleb, et ta vaidleb mingisuguse kliendiga, kes ei soovi maski ette panna, aga tahaks hirmsasti ikkagi keskusesse sisse minna," kirjeldas Koppel.

Riiakad kliendid on pigem harv juhus ja turvatöötajal oskused nendega tegelemiseks. Just turvateenuseid pakkuva ettevõtte G4S turvadivisiooni direktor Villu Õun seletab, et mitmed keskused tellivad neilt nüüd teenuseid kahekordse mahuga.

"Puudus turvatöötajatest võib kindlasti tulla, sellepärast, et need tellimused on väga suured ja neid hiliseid ärkajaid kaubandusvõrgust jaekauplusi eelkõige neid on ka siin täna juba nähtud," tõdes Õun.

Üks hiline ärkaja on ettevõtte Kroonikeskus, millele kuuluvad mitmed kaubanduskeskused üle Eesti. Ettevõtte juhatuse liige Urmas Sardis seletab, et nad ei kuulu küll Kaupmeeste Liitu, aga nädala jooksul palgatakse ka nende keskustesse lisanduvad turvatöötjad. Sardis tahaks siiski näha karmimat seadust.

"Võib tekkida ju olukordi, kus keegi hakkab oma õigusi taga ajama ja turvameestega vaidlema. See ei ole nagu see idee. Idee oleks ju see, et lihtsalt meelde tuletada, mida seadus ette annab," arutles ta.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil seletab, et selle nädalaga on eesmärk saada piirangutega ühinema absoluutne enamus jakaubandusettevõttetest. Peil kinnitab, et kui vaadata turgu käibe lõikes saavutatkse see kindlasti. Peil nendib, et kõiki ei saa ikkagi veenda.

"Kaupmeeste Liidul ei ole ju mingisuguseid jõuvõtete kasutamise võimalust ettevõtete suhtes, kes ei kuulu meie liitu. Siin ongi ainult selline moraalne hukkamõist. Kui nüüd sellised keskused keelduvad nende nõuetega kaasa tulemast ja teenindavad edasi inimesi, kes maske ei kanna, ei suuda riiklike nõudeid oma pinnal täita, siis väga suure tõenäosusega just nende keskuste süü tõttu kaubanduskeskused üldiselt ja kauplused Eestis suletaksegi," leidis Peil.