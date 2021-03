Veel teisipäeval lootsid kaubanduskeskused, et maskikontrollist ja WiFi kinnikeeramisest piisab, et poed jääksid lahti seitse päeva nädalas. Valitsus hindas aga riski liiga suureks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eile õhtul tuli otsus meile kahtlemata üllatusena, kuna just värskelt oleme rakendanud enesekontrolli- ja regulatsioonimeetmed. Ja kindlasti see otsus ei lähtunud sellest, et need meetmed ei oleks olnud tõhusad või nad ei töötaks, ilmselt ikkagi pigem oli küsimuses teiste sektorite teatud surve ja olukorra üldine tõsidus, millest ka meie saame aru," rääkis Rocca al Mare kaubanduskeskuse juht Kristjan Maaroos.

Kaubanduskeskustele meenutavad uued piirangud kevadet - nädalavahetustel on avatud vaid toidupoed, apteegid, prillipoed ja lemmikloomapoed.

"Aga erinev on seekord see, et juuksurid ja ilusalongid saavad jääda avatuks, mis meie keskustes paiknevad sageli asukohtades, kuhu juurdepääsuks on vaja kõik need suured üldalad ja galeriid lahti hoida. Ja see on jällegi päris suur kulu ja probleem meie jaoks," ütles Maaroos.

Erinevalt kevadisest koroonalainest saavad löögi ka ehitus- ja aianduspoed, mis peavad samuti nädalavahetusel uksed sulgema. Lahenduseks võiks olla netist ostmine.

"Jah, ei ole laupäeval ja pühapäeval ükski inimene lubatud, aga kaup on võimalik kätte saada siis laost. Drive-in-i kui sellist praegu veel ei eksisteeri, aga anname siis kauba välja laost," rääkis Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik.

Bauhofis on ka väliaed, kus saab kaupu valida vabas õhus nagu turul. Valitsuse kolmapäeval avaldatud otsuse järgi võib nädalavahetusel õues asuval müügialal kaupu müüa ja väljastada, kuid tagatud peab olema klientide hajutatus.