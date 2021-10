Kaupmeeste liit tegi piirangute otsuse koostöös riigiga

"Loomulikult on need [piirangud] seotud ka sellega, et riik oli kehtestamas täiendavaid piiranguid ja meie soov oli, et kaubandus kui selline kontrollimatu pind keskenduks eelkõige maskikandmise distsipliini tõstmisele," ütles Peil usutluses Vikerraadio saates "Uudis+".

Tema sõnul ei koostanud liit piirangute kava üksi. "Me oleme diskussioonides riigi esindajatega ja üritame leida parimaid võimalikke lahendusi. Arutelu, mida teha, ei ole viimaste päevade asi, vaid me oleme seda pidanud juba paar nädalat. Kokkulepeteni jõudmine ka sektori sees on väga aeganõudev protsess," selgitas Peil.

Kaupmeeste liidu juhi sõnul said nad praeguse piirangute kava välja pakkuda, kuna neil on selle suhtes kindlus, mis pärineb samasugusest kogemusest kevadel, kus liit sarnase eneseregulatsiooni välja kuulutas. "Nendes kauplustes, mis sellega kaasa tulid, kasvas maski kandmise distsipliin väga kiiresti kuskile 95 protsendi peale külastajatest. Meil on see sama ettevõtmine kuus kuud tagasi juba õnnestunud ja see andis meile kindluse, et me suudame sellega ka nüüd õnnestuda," rääkis Peil.

Küsimusele, miks alles nüüd poed otsustasid rangelt maski kandmist hakata nõudma, viitas Peil koroona-olukorra halvenemisele.

"Kui sügise algul me ei rääkinud sellest, et riik on punases tsoonis, siis praegu ta seda selgelt on, seda meile kommunikeeritud ja meil on ka teada antud, et meilt oodatakse antud juhul suuremat aktiivsust, suuremat panustamist. Sügisel meil selle-sisulisi diskussioone veel ei olnud. Ma kordan üle, et me ei tee neid otsuseid lihtsalt kaupmeeste liidus isekeskis, tunnetades olukorda kuidagi oma tarkusest, vaid me ikkagi oleme diskussioonis riigi esindajatega, et ma kõnniksin ühte jalga," rääkis ta.

Kaupmeeste liit teatas teisipäeval liidusisesest kokkuleppest, mille kohaselt hakkavad poed 25. oktoobrist koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks külastajatelt maski kandmist nõudma, lõpetavad aktiivmüügi ja degusteerimised ning sulgevad üldkasutatavatel pindadel istumis- ja mängualad.