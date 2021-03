Austria kantsler Sebastian Kurz teeb neljapäeval koos Taani kolleegi Mette Frederikseniga visiidi Iisraeli, et leppida kokku kavas tulevaste vaktsiinide ühiseks tootmiseks ja koostööks uuringutel.

Kurz süüdistas esmaspäeval Euroopa Liidu ravimijärelevalveametit koroonaviiruse vaktsiinide aeglases heakskiitmises.

Kuigi EL-i ühine tarnekava ja heakskiidupoliitika vaktsiinidele on sisuliselt õige, siis Euroopa Ravimiamet (EMA) on liiga aeglane vaktsiinidele heakskiidu andmisel, samuti on tootjatel tekkinud tarneraskusi, ütles Kurz avalduses.

Selleks, et valmistuda võimalikeks koroonaviiruse mutatsioonideks ja luua "teise põlvkonna" vaktsiine, "ei tohiks me ainult EL-ile enam lootma jääda", ütles kantsler.

Mette Frederiksen ütles, et maailm vajab suuremat vaktsiinitootmist. Samuti tuleb tagada, et vaktsiini jätkuks ka mitme aasta pärast.

"Üks partneritest, kellesse mul on palju usku, on Iisrael, mis hetkel on vaktsineerimisvallas teistest ees," ütles Taani peaminister uudisteagentuurile Ritzau.

Kurz kohtub enne Iisraeli suundumist ka kodumaiste ravimifirmade ja teadlastega, kellega arutatakse Iisraeli vaktsineerimisstrateegiat.

Austria vaktsiinitootjate liidu president Renee Gallo-Daniel kaitses EMA vaktsiinide heakskiitmise protseduuri. Tema sõnul on ravimiameti peamine eesmärk mitte teha heakskiitmisel vigu, ütles ta. Gallo-Danieli sõnul on EMA võtnud kasutusele ka uue kiirema ülevaatusprotsessi.

Austria naaberriigid Slovakkia, Ungari ja Tšehhi on läinud EMA-st mööda ja kiitnud heaks ka Vene ja Hiina koroonaviiruse vaktsiinid.