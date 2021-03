Pärnu rannapromenaadi äärde rajatakse eelolevaks rannahooajaks kolm söögikohta ning linn loodab, et see toob inimesed randa ka kevadel ja sügisel.

Söögikohad rajatakse rannapromenaadi remondi all olevasse osasse. Promenaadi remont valmib plaanide kohaselt suveks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõtjatel tuleb söögikohad endal valmis ehitada, kuid konkurss oli sellele vaatamata tihe, sest varasemalt ei ole linn kümneks aastaks rannas kauplemiskohti kasutada andnud.

"Meil on oma meeskonnas kinnisvaraarendaja Vallo Palm ja siis on Martti Siimann ja Tõnis Siigur, kes on tegelenud toitlustusega juba rohkem kui 30 aastat, neil on Tallinnas viis väga mainekat restorani," kirjeldas Martensi Maja ja OKO Restoranide esindaja Iris Abdullajev plaane. Restoran peaks valmima mai keskpaigas.

Klaud Cafe omanik Maarit Kõrgekivi rääkis, et tahaks randa teha midagi natuke teistmoodi. "Plaanis on niimoodi, et kohvikuruumidesse, mida siis tuleb kaks hoonet, sellist pigem väiksemapoolset, aga hästi avatud. Seal saab aega veeta nii kohvikuruumides sees kui ka väljaspool ja lausa katusel. Nii et meil tulevad katuseterrassid," kirjeldas ta.