Surve Prantsusmaa valitsusele kiirendamaks vaktsineerimisprogrammi suurenes teisipäeval veelgi, kui uued andmed näitasid, et 75 protsenti saadud AstraZeneca koroonavaktsiini doosidest on kasutamata.

Tervishoiuministeeriumi ametnik ütles ajakirjanikele, et 600 000 vaktsiiniannusest, mis on alates veebruari algusest jagatud laiali tervisekeskustele, on ära kasutatud ainult veerand.

"Me näeme, et umbes 75 protsenti varudest ei ole ära süstitud," ütles anonüümsust palunud ametnik.

Esmaspäeva õhtul otsustas Prantsusmaa laiendada Inglise-Rootsi farmaatsiahiiu AstraZeneca vaktsiini saajate ringi. Seni lubati AstraZeneca koroonavaktsiiniga vaktsineerida ainult alla 65-aastaseid tervishoiutöötajaid ja riskirühmadesse kuuluvaid inimesi vanuses 50-64 eluaastat.

Tervishoiuminister Olivier Veran andis nüüd loa vaktsineerida AstraZeneca vaktsiiniga ka üle 65-aastaseid inimesi, kuna uued andmed näitasid selle tõhusust ka eakamatel.

"Nüüd, mil meil on head uudised AstraZeneca kohta, peame tingimata leidma sellele vaktsiinile koha meie vaktsineerimisstrateegias," ütles tervishoiuministeeriumi ametnik.

Prantsusmaa vaktsineerimisstrateegiat on kritiseeritud kui liiga aeglast ja bürokraatlikku.