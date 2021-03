Iisrael saatis oma parimad läbirääkijad varakult otse tootja käest kaupa kauplema ja lubas vastu koondandmeid. Väga hea diil. Iisraeli peaminister kasutab vaktsineerimist oma valimiskampaaniaks? Las kasutab, peaasi, et tehtud saab. Kõik mu Iisraeli sõbrad on juba vaktsineeritud.

Eesti on aga mustas augus, viiruse levik kasvab pea kõige kiiremini maailmas. Meie probleem ei ole selles, et teadlased ja eksperdid oleksid midagi mööda pannud või kahe silma vahele jätnud.

Meie probleem tuleneb sellest, et riigijuhtimine on olnud saamatu. Ja see on juba mitte viroloogiline, vaid poliitiline probleem. Selle asemel, et eelmise aasta suvel pandeemia teiseks laineks ette valmistada, tegeles valitsus mingi mõttetu referendumiga.

Mina tavakodanikuna näen, et ametkonnad vaidlevad omavahel ja andmekaitse inspektsioon takistab andmete ristkasutust. Perearstid teevad Excelis oma suva järgi järjekordi, millesse saamiseks tuleb ise helistada. See tekitab ebavõrdsust ja ilmajäämist.

Eestil on vaja strateegia kiiret muutust, et sellest mustast august välja tulla. Me oleme iseseisev riik, me ei pea ootama Euroopa Liidu järjekorra lõpus vaktsiiniautot.

"Me ei ole nii vaene riik, et me seda ei suudaks, koroonamiljardeid ei pea ju kulutama pensionitõusu peale."

Eesti e-riik peab sama moodi farmaatsiafirmadega head kaupa tegema. Ostma otse doose ja pakkuma vastu andmeid. Me ei ole nii vaene riik, et me seda ei suudaks, koroonamiljardeid ei pea ju kulutama pensionitõusu peale. Tegelikult on meil on vaja Eesti oma vaktsiini ja oma ravimit.

Kui me ei suuda riskigruppide kaupa vaktsineerida, unustame siis ära selle grupeerimise. Teeme ühe elava järjekorra, kuhu kõik saavad end kirja panna. Digitaalse järjekorramooduli programmeerimine ei ole raketiteadus. 21. sajandil ei tohi digiriigis olla vaktsineerimine korraldatud Exceli tabelite kaudu. Eesti ei saa endale selle kriisi seljatamisel lubada eelmisest sajandist pärit bürokraatiat.

Eesti 200 plaan Eesti vaktsineerimiseks koosneb seitsmest punktist:

Näha kohese lisaeelarvega ette vahendid selleks, et Eesti saaks turult hankida lisavaktsiine. Kaasata kriisi lahendamisse eraettevõtted. Anda õigus apteekidele hankida ja turustada Euroopa Liidus lubatud vaktsiine. Rääkida kiiresti läbi lähinaabritega lisavaktsiinide ostu üle, et suurendada ostujõudu. Tekitada järjekord vaktsiini saajatest, et vaktsineerimine sujuks ladusalt. Meditsiinitöötajad tuleb vabastada logistiliselt tööst ja vaktsineerimine peab toimuma ka nädalavahetusel. Vaktsineerimise ladusaks korraldamiseks tuleb kasutusele kõik meie riigi käsutuses olevad digilahendused ja teha vajalikud seadusemuudatused. Kui vaja, ning olemasolevate perearstide kabinettidest jääb puudu, siis paigutada tänavatele telgid, kus saab turvaliselt ja mugavalt vaktsiini teha. Kiiresti viia sisse elektrooniline vaktsineerimispass, mida saaks kasutada siseriiklikult ja millest võiks välja kasvada rahvusvaheline standard.

Kiireks vaktsineerimiseks soovitab Eesti 200 viia sisse motivatsioonipaketi, mis näeb vaktsineeritutele ette vabadusi ja vaktsineerimisest keeldumise või sellest eemalehoidmise puhul piiranguid.

Vaktsineeritud võiksid käia kultuuriüritustel ja neil ei peaks olema reisipiiranguid. Vaktsiinist keeldumise korral ei peaks aga raiskama aega veenmisele, kui aga inimene hiljem siiski vaktsiini soovib, siis tuleks selle eest ise tasuda.