Kuigi nii toornafta maailmaturu hinnad kui ka kütuste sisseostuhinnad on olnud languses, siis esialgu see Eesti tanklates kütuste hindu ei mõjuta. Hinnad võivad alla viia aga neljapäeval OPEC+ kohtumisel tehtavad otsused.

Nafta hinnad maailmaturul jätkasid teisipäeval langust, mis algas juba eelmise nädala teises pooles.

Toornafta hind aga tanklate hinnapoliitikat palju ei mõjuta, kohalikud kütuse jaemüüjad sõltuvad bensiini ja diisli sisseostuhindadest ning kohalikust konkurentsist, ütles ERR-ile Alexela juhatuse liige Alan Vaht. "Tarbijad võiksid olla rahul, et meil on konkurents, kuigi tavaliselt räägitakse vastupidist – et on kokkulepe hoida hind ühesugune – mis ei vasta absoluutselt tõele," lausus ta.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste märkis, et diisli ja bensiini sisseostuhind oli veebruarini tugevas kasvus, pärast seda kerges languses, kuid see ei avalda kiiret mõju jaehinnale, sest tanklates on varasem varu.

"Kui aga langus sisseostuhindades jätkub, siis kindlasti jõuab see ka tanklatesse. Seda, kui palju hind langeb või tõuseb, on ette väga keeruline öelda. Oluline on ka see, kuidas käitub kohalik konkurents. Kuna konkurents on Eesti kütusemüüjate seas väga tugev, survestab see hindu pigem allapoole," lausus Sülluste.

Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik ütles, et viimasel nädalal on maailmaturul toimunud pigem naftatoodete hinnatõusu peatumine, mis on tingitud kolmapäeval ja neljapäeval toimuvast OPEC+ kohtumisest.

Vaht märkis, et kohtumisel tehtavate otsuste ootus on juba jõudnud turule ning tõenäoliselt otsustavad naftat eksportivad riigid kohtumisel suurendada ööpäevast tootmist.

"Aasta alguses otsustati samamoodi jätkata, ootamatult vähendas Saudi-Araabia tootmist miljoni barreli võrra ööpäevas. Kohtumiselt oodatakse, et OPEC otsustab suurendada ööpäevas poole miljonit barreli võrra tootmist, lisaks taastab Saudi-Araabia turult ära võetud miljon barrelit, mis tähendab, et ööpäeva lisanduks 1,5 miljonit barrelit, mis on 1,5 protsenti kogu maailma tarbimisest," lausus Vaht.

Vahti sõnul tähendaks need otsused, et hinnad võivad hakata langema ka tanklates.

"Kui nii otsustatakse, siis võib see olla positiivne otsus tarbijale – see paneb stopi hinnale ja võib isegi kütuse hinda langetada. Kui palju, on täna vara spekuleerida, enne peab homse otsuse ära ootama," nentis Vaht.

Palm: naftahinna mõningane langus inimeste rahakotti ei jõua

Maailmaturu toornafta hinnad on mitu päeva järjest langenud, kuid odavamaid kütusehindu sellest oodata ei tasu, nentis ka Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

"Tänaseks on tooranafta hind brent taastunud hinnavahemikku 60–65 dollarit barrelist ja sellel on mõju nii euroala kui ka Eesti hinnakasvu pöördele. Seega mõnepäevane väike hinnalangus paraku inimeste rahakotti ei jõua ning pikem perspektiiv on toornafta kerge hinnakasvutrend," lausus Palm.

Palm lisas, et kuigi majandused on taastumas ja koos sellega kosub ka energianõudlus, siis energiahindade väga kiiret edasist kasvu karta ei tasu.

OPEC+ kohtumine näitab Palmi sõnul, kui palju julgetakse turule toodangut lisada, et mitte ära anda hinnas. "Hinnatase 65 dollarit barrelist rahuldab tegelikult juba enamike OPEC tootjate soove ning 75 dollari hinnalipikud suurendavad riski, et kaotatakse turuosa USA kildanafta tootjatele, mis on hinnatundlikumad," ütles Palm.