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Eksperdid: kütusehindasid mõjutab tanklakettide jätkuv hinnasõda

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Mootorikütuste hind Eesti tanklates muutub viimasel ajal iga päev või isegi mitu korda päevas. Kütusemüüjate sõnul on ülivolatiilsete hindade taga lisaks maailmaturul toimuvatele kõikumistele ka siinsete tanklakettide jätkuv hinnasõda, mille mõju hinnakõikumistele on isegi suurem kui Hormuzi kriisil.

Kui kolmapäeval tõusis diislikütuse hind mõnes tanklas taas kahest eurost kõrgemal, siis neljapäeval olid hinnad taas langenud.

"Meil on aasta aega kestnud kütuse hinnasõda. Isegi üle aasta. Eelmise aasta 1. septembril see algas ja sellest ajast alates on suurem volatiilsus. Sellel nädalalgi - esmaspäeval tõsteti hindu, kolmapäeva hommikuks olid hinnad juba 18,5 senti langenud. Eile (kolmapäev, 2. september - toim) tõsteti hindu - diislikütus isegi üle kahe euro liitrist, täna on juba kohati hinnad 16,5 senti madalamad," sõnas Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

"Peamiselt, ma arvan, on Eesti turul jätkuv tanklatevaheline hinnakonkurents, mis on juba aasta aega kestnud, kus nädalasisesed hinnakõikumised 10 kuni 15 ja kohati ka rohkem senti on tänapäeval juba iganädalane. See on peamine põhjus, kui vaadata neid igapäevaseid hinnamuudatusi meil. Kohalik konkurents on hetkel selgelt tugevam kui maailmaturu liikumised," lausus Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna.

Niinimetatud hinnasõda sai alguse aasta tagasi, kui Neste loobus lojaalsusprogrammidest ja tõi tanklate postihinnad konkurentidega võrreldes madalamaks. Nüüd on teised ketid hinnas järele tulnud.

"Tegelikult on teised turuosalised sellele reageerinud ja samuti oma lojaalsusprogramme vähendanud või ka loobunud sellest nagu Neste. Tarbija on hinnatundlik ja kui kusagil on posti otsas kõrgem hind, siis pikapeale tarbija paneb seda tähele," ütles Vaht.

"Eesti kütuseturg on väga konkurentsitihe. See on positiivne sõnum just Eesti klientidele, kuna konkurents on tihe ja see tähendabki, et pakkumine on ka hästi lai ja klientidel on väga suur valikuvõimalus ja ootused kütusemüüjatele. Seetõttu kütusemüüjad jälgivad hästi terava pilguga, mis turul toimub ja reageerivad kiiresti," sõnas Neste Eesti tegevjuht Polina Tkatšuk.

Kui aasta eest arvati, et hinnasõda ei saa kaua kesta, siis nüüd on tegu uue reaalsusega.

"Täna võib öelda, et tegu on uue reaalsusega, mis on ühtpidi tarbijale hea - kohati on hinnad väga head -, teistpidi on palju segadust, et millal osta," ütles Kärsna.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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