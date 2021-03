Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson ütles, et kuna valitsus töötukassale lisavahendeid ei eraldanud, siis töötukassa nõukogu sai palgatoetuse meetme loomises arvestada vaid oma reservidega ja seega paigutub seekordse palgatoetuse maksumus vahemikku 27-37,9 miljonit eurot.

Kuigi hommikusel istungil otsustati ära ka need sektorid, mis hakkavad palgatoetust saama, kommunikeerib töötukassa need välja neljapäeva õhtul, kui otsus on saanud kõigi nõukogu liikmete allkirjad, rääkis Peterson.

Nõukogu juhi sõnul makstakse toetust koroonapiirangutest mõjutatud sektoritele - nendele kes on nii otse piirangutest mõjutatud kui ka sektoritele, mis on kaudselt piirangutest mõjutatud. "Eks jahimees üritab parimat, kuid eks hiljem paistab kuidas pihta saab," märkis Peterson.

Palgatoetuse meetme kinnitab valitsus tõenäoliselt reedel sidevahendite teel peetaval istungil, lisas Peterson.

Neljapäeva hommikul "Terevisioonis" ütles Peterson, et algselt oli kavas toetusele valitsuse heakskiit saada juba neljapäeval.

"Me esitasime varem kaks paketti valitsusele. Üks neist oli, et olukord läheb väga halvaks ja majandus tuleb sulgeda täielikult. Teine ja realistlikum pakett oli suunatud nendele, kes kes on otse praeguste piirangute tõttu piiratud või kes on olnud pikemat aega turulõksus, nagu näiteks turismifirmad. Täna hommikul hakkame sektorite ringi täpsustama ja saadame juba hommikusele valitsuse istungile eelnõu, mille nad saavad kinnitada," selgitas Peterson.

Peterson lisas, et turismi kõrval on teiseks sektoriks eraettevõtetega seotud kultuurisektor, kes on kriisis ja piirangutes tugevalt pihta saanud. "Näiteks kinod, filmilevitajad jne. Me justkui piirame ühte sektorit, et kinod lähevad kinni, aga neid varustab järgmine ettevõte. Ja sama asi on turismiga."

Peterson tunnistas, et töötukassa reservid ja võimalused on siiski piiratud, mistõttu tegutsetakse teistsugustes raamides kui eelmisel aastal. Aga põhimõte on tema sõnul endine, et tula hädasolijatele appi, et hoida töökohti.

"Töötukassa hoolitseb selle eest, et inimesed ei kaotaks tööd. Odavam on maksta paari kuu palk, kui et inimesed kaotaks töö pikemaks ajaks."

Töötukassa hakkab maksma sel korral palgatoetust otse tööandjale, mitte töötajale, et tagada raha kiirem liikumine.

Palgatoetust makstaks esialgu kuu aja ehk märtsikuu eest.

"1. aprill on praegusel hetkel ajaks, kui saab taotlusi esitada. Raha liigub paari päeva jooksul. Võibolla hiljemalt 10. aprilliks, aga tõenäoliselt on ikka kahe-kolme päevaga kohal."

Skeem on Petersoni sõnul selline, millega tööandjad juba harjunud. "Kui oled kaotanud 50 protsenti käibest kolmel eelneval kuul ehk veebruar, jaanuar ja eelmise aasta detsember, siis sel juhul kannab töötukassa palgalkuludest kuni 60 protsenti, aga mitte üle 1000 euro."

Kui piirangud peaksid jätkuma ja abimeedet on vaja pikendada, siis järgmise kuu jaoks oleks Petersoni sõnul vaja juba valitsuse rahalist tuge. Selleks toetab ta ka lisaeelarve tegemist.

Peterson ei usu, et palgatoetust hakataks massiliselt ära kasutama ja ettevõtjad oma käibeid moonutama.

"Meie järelkontrolli süsteemid on tugevad ja taotlejad ka avalikud ehk nii ajakirjandus kui ka konkurendid saavad neid toetusi näha," selgitas töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson.