"Buckinghami palee ametnikud levitavad meie kohta sihilikult valesid ja kuninglik perekond peab arvestama, et me ei lepi sellega ja avaldame omapoolse seisukoha," teatas Meghan.

Meghan kasutas Suurbritannia kuningliku perekonna kohta terminit "ettevõte" (The Firm). Sarnast terminit kuningliku perekonna kohta on aastaid kasutanud Elizabeth II abikaasa Edinburghi hertsog Philip.

"Ma ei tea, kuidas nad võisid eeldada, et kogu selle aja möödudes me ikkagi lihtsalt vaikime. "Ettevõttel" on aktiivne roll meie kohta valede levitamisel," teatas Meghan.

Esmaspäeval teatas Suurbritannia ajaleht The Times, et Meghani ja prints Harry endine kommunikatsioonisekretär tegi hertsoginna kohta kaebuse, kus süüdistas teda kiusamises. Buckinghami palee lubas asja uurida.

"Oleme selgelt väga mures The Timesi väidete pärast, kus töötajad süüdistavad Sussexi hertsoginnat kiusamises. Kuninglik perekond ei salli tööga seotud kiusamist ega ahistamist," teatas Buckinghami palee

Sussexi hertsoginna pressiesindaja sõnul oli Meghan kurb viimase Buckinghami palee avalduse üle.

"See on osa Meghani vastasest mustamise kampaaniast ja ilmselt on selle taga Buckinghami palee," teatas hertsoginna pressiesindaja.

Buckinghami palee samas eitas hertsoginna pressiesindaja väiteid, et toimub Meghani sihilik laimamine.