Prints Harry kaotas kohtuvaidluse Briti politsei kaitse ennistamise asjas

Prints Harry kaotas reedel kohtus apellatsiooni, milles vaidlustas valitsuse otsuse alandada talle kehtivat isikliku kaitset Suurbritannias viibimise korral, mis tähendab, et tema suhtes ei ennistata Briti politsei kaitset.

Valitsus võttis vastava otsuse vastu siis, kui prints otsustas kuninglikust elust loobuda ja välismaale elama asuda.

Prints Harry ei viibinud Londoni apellatsioonikohtus otsuse ettelugemisel. Kohtuniku sõnul oli prints Harry esitanud tugevaid argumente tema ja ta perekonda ähvardava ohu taseme kohta, kuid lisas, et tema kurbus ei ole õiguslik argument, vahendas BNS.

Ühendriikides elav Harry andis siseministeeriumi kohtusse pärast seda, kui talle 2020. aasta veebruaris teatati, et senisel tasemel tema julgeolekut enam riigi raha eest ei tagata.

Mullu ta küll kaotas sama kohtuasja, kuid kaebas selle apellatsioonikohtusse edasi.

Harryt ja tema ameeriklannast abikaasat Megan Markle'it ei peeta alates Ühendkuningriigist lahkumisest 2020. aastal enam kuningliku perekonna töötavateks liikmeteks, mistõttu ei laiene neile ka riigi poolt rahastatav kaitse.

Harry on kurtnud, et mure julgeoleku pärast takistab teda kodu külastamast, mistõttu on ta käinud Ühendkuningriigis harvadel ja lühikestel visiitidel.

Prints tahab enda sõnul otsida lepitust oma võõrandunud perekonnaga, kuid ei näe võimalust, et peaks tooma oma abikaasa ja lapsed tagasi Ühendkuningriiki ja seda eriti peale kaotust isiklikku julgeolekut puudutanud kohtuasjas.

"Ma ei näe maailma, milles ma tooksin oma abikaasa ja lapsed tagasi Suurbritanniasse," ütles Harry reedel Briti ringhäälingule BBC.