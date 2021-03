Valitsus otsustas sidevõrkude turbemäärust enne kehtestamist täiendada, öeldi ERR-ile majandusministeeriumist (MKM).

"Valitsus on määruse sisu ja lähenemisega nõus, ka valitsuse julgeolekukomisjon on sidevõrkude turvalisuse tagamise üldise lähenemise heaks kiitnud. Küll aga on õiguskantsleri soov suurendada eelnõu õigusselgust ning täiendada praegu kehtivat volitusnormi elektroonilise side seaduses, mis annab valitsusele volituse tehnoloogia kooskõlastamise protseduur kehtestada," selgitas MKM-i pressiesindaja Laura Laaster.

Kuivõrd määrus om kavandatud jõustuma 1. mail, peab määruse vastuvõtmisega kiirustama.

"MKM tegeleb vajalike juriidiliste toimingutega ja liigume määrusega edasi võimalikult kiiresti, kuna selle taga ootab ka 5G sageduslubade konkurss. Hetkel töötame välja lahendust elektroonilise side seaduse võimalikult kiireks täpsustamiseks," ütles Laaster.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud sidevõrkude turvalisuse määrusega keelataks Eesti sidevõrkudes ebademokraatlikest riikidest pärit seadmed ja tarkvara. Näiteks ei tohiks Eesti võrkudes kasutada aastast 2026 enam Huawei riist- ega tarkvara.

Ametlikus sõnastuses on eesmärk on kehtestada meetmed üldkasutatava elektroonilise side teenuse ja üldkasutatava elektroonilise side võrgu riigi julgeoleku huvidele vastavuse tagamiseks.

Määrusega kehtestatakse sideettevõtjatele sidevõrgus kasutatava riist- ja tarkvara teavitamise kohustus ning kasutusloa taotlemise kohustus. Määruses kirjeldatakse, missugust riist- ja tarkvara loetakse edaspidi kõrge riskiga riist- ja tarkvaraks.