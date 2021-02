VLA: Hiina tehnoloogia kätkeb suuri julgeolekuohte

Peaminister Xi Jinpingi strateegiliste suuniste järgi paneb Hiina kõik oma ressursid tehnoloogia arendamisse, et selles valdkonnas maailma tippu tõusta ja teised riigid Hiina tehnoloogiast sõltuvaks teha.

Hiina plaan on ligi pääseda maailma tipptehnoloogiale ning üle maailma üle osta andekaid inimesi, et pääseda ligi teadmistele, millest hiinlastel on vajaka. Hiina eesmärk pole aga vastupidiselt nende poliitretoorikale koostöö, vaid Hiina võimekuse väljaarendamine tasemele, kus ei sõltuta enam välismaistest tarnijatest. Eesmärgini jõudmiseks kasutatakse ka küberluuret ning varjatud Hiina oslausega ettevõtete loomist välismaal.

Raportis märgitakse, et kaugem eesmärk on panna kogu Hiina tehnoloogia tööle Hiinas loodud Beidou navigatsioonisüsteemis ning eksportida Beidou süsteem "Ühe vööndi, ühe tee" algatusega ühinenud riikidesse. "Teisisõnu ehitab Hiina üles autonoomset globaalset ökosüsteemi, kus asjade interneti, tehisintellekti, pilveteenuste ja ülikiire interneti (täna 5G, tulevikus 6G) ajastul mängivad keskset rolli Hiina tehnoloogia integreeritud lahendused. Esialgu võib Hiina tehnoloogia kasutada paralleelselt GPS ja Beidou süsteemi, kuid lõppeesmärk on panna Hiina

tehnoloogia kasutama ainult Beidoud, viidates sellele, et Beidou süsteem on

võimeline asukohta määrama palju täpsemalt kui GPS," seisab raportis.

VLA hinnangul muudab Eesti integreerimine Hiina autonoomse tehnoloogia

ökosüsteemiga Eesti haavatavaks ja sõltuvaks Hiinast.

Tähelepanu juhitakse ka asjaolule, et eraettevõtlus ja kommunistlik partei on Hiinas tihti seotud. Näiteks tuuakse Hiina tehnoloogiagigant Huawei.

"Huawei näiteks rõhutab, et ettevõte kuulub töötajatele, mida juhib Huawei

ametiühingu nõukogu. Kõik Hiina ametiühingud kuuluvad aga Ülehiinalisse

Ametiühingute Föderatsiooni, mille juht on Hiina kommunistliku partei sekretär.

Praegune parteisekretär on ühtlasi Hiina parlamendi aseesimees. Nii nagu

provintse juhib tegelikult parteisekretär ja mitte administratiivsete ülesannetega

provintsi kuberner, niisamuti töötab see käsuahel vertikaalselt ka ametiühingutes," märgiti raportis.

