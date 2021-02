Hiina saatkond reageeris raevukalt välisluureameti aastaraportile

"Eesti välisluureameti kolmapäeval avaldatud aastaraportis Hiina kohta käiv jutt on sama ebaprofessionaalne nagu eelnevatel aastatel. See on täis kuulujutte ja väljamõeldisi, millega mustatakse Hiinat ja mis toetuvad allikatele, mida välisluureameti jutu järgi ei saa avaldada. Raportiga levitatakse avalikult valeuudiseid ja eksitatakse teadlikult inimesi. See kõik on äärmiselt vastutustundetu, millega tahetakse kahjustada Hiina-Eesti suhteid," teatas Hiina saatkonna kõneisik ja poliitlise osakonna juht Wang Zhancheng.

Hiina saatkond avaldab tema sõnul sügavat rahulolematust ja on igatpidi sellise raporti vastu.

Zhanchengi sõnul järgib Hiina rahumeelse arengu rada ning on teinud suurt tööd, et Eesti ja Hiina suhted oleksid head ja stabiilsed.

"Hiinal ei ole mingit kavatsust ega huvi ähvardada ühtki riiki. Me kutsume taas eestlasi üles vältima ideoloogilisi eelarvamusi ning hindama Hiina arengut objektiivselt ja õiglaselt, lõpetama Hiina laimamise ja selle asemel töötama selle nimel, et edendada Hiina-Eesti suhteid, kahepoolset tulemuslikku koostööd ja suhteid inimeste vahel," lausus Zhancheng.

Välisluureameti aastaraportis märgiti muu hulgas, et Hiina ambitsioonikas plaan saada maailma tehnoloogialiidriks kätkeb suuri julgeolekuohte. Peaminister Xi Jinpingi strateegiliste suuniste järgi paneb Hiina kõik oma ressursid tehnoloogia arendamisse, et selles valdkonnas maailma tippu tõusta ja teised riigid Hiina tehnoloogiast sõltuvaks teha, kirjutati raportis. Raportis räägiti ka Hiina mõjutustegevusest Läänes ning nende koostööst Venemaaga.

Huawei: meid ei juhi kommunistlik partei

Raportis juhiti tähelepanu juhitakse ka asjaolule, et eraettevõtlus ja kommunistlik partei on Hiinas tihti seotud. Näiteks toodi Hiina tehnoloogiagigant Huawei.

"Huawei näiteks rõhutab, et ettevõte kuulub töötajatele, mida juhib Huawei

ametiühingu nõukogu. Kõik Hiina ametiühingud kuuluvad aga Ülehiinalisse

Ametiühingute Föderatsiooni, mille juht on Hiina kommunistliku partei sekretär.

Praegune parteisekretär on ühtlasi Hiina parlamendi aseesimees. Nii nagu

provintse juhib tegelikult parteisekretär ja mitte administratiivsete ülesannetega

provintsi kuberner, niisamuti töötab see käsuahel vertikaalselt ka ametiühingutes," märgiti raportis.

Huawei Technologies Eesti (HTE) teatas ERR-ile saadetud vastulauses, et Huawei on eraisikutele, täpsemalt töötajatele kuuluv ja sõltumatu juhtimisega äriühing ning ülehiinaline ametiühingute föderatsioon ei osale ettevõtte juhtimises. "Kommunistliku partei peasekretär ei juhi meie ettevõtet mitte mingisugusel viisil, ei tegelikult ega ka sümboolselt," teatas HTE.