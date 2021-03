Valitsus kiitis neljapäeval kabinetiistungil heaks KredExi kriisimeetmetega jätkamise sel aastal. Eelmise aasta lisaeelarve vahenditest eraldatakse KredExile 180 miljonit eurot, et jätkata erakorraliste laenukäenduste ja käibelaenude pakkumist.

KredExi erakorraliste laenukäenduste ja käibelaenude ühine eelarve on 180 miljonit eurot. Erakorraliste laenukäenduste puhul suureneb krediidikahjude hüvitamise piirmäär 80 protsendille pankade poolt antavate uute laenude käendamisel, olemasolevatele laenudele käenduse lisamisel tõstetakse kahjude hüvitamise ülempiir 50 protsendile.

Minister Sutt selgitas, et kahjude ülempiiri tõstmine uute laenude puhul võimaldab pankade kaudu rahastada suuremat arvu ettevõtteid, kes on kriisi tõttu majanduslikult kannatada saanud.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et KredEx jätkab sel aastal kriisimeetmetega väiksemas mahus.

"Vajadus likviidsuslaenude järele on vähenenud ja me suuname oma fookuse laenukäendustele, mis on efektiivseim maksumaksja raha kasutus. Nii leevendame majanduskriisi riigi ja erasektori ühise panuse kaudu," ütles Sutt.

"Olemasolevate laenude käendamise hüvitamise piirmäära tõstmine annab samuti kindlust juurde, et kui majanduse olukord peaks halvenema, on pankadel täiendavaid võimalusi, et kriisist kannatanud ettevõtetele uusi maksepuhkusi ja muid lahendusi pakkuda," lisas Sutt.

Ühtlasi otsustati jätkata majandusministeeriumi haldusalas olevate riigiosalusega äriühingute aktsiakapitalide suurendamise meetmega, mille uus eelarve on 10 miljonit eurot. Meetme rakendajaks on majandusministeerium.