Venemaa on valmis varustama Soomet Sputnik V vaktsiini tootmiseks vajaliku tehnoloogiaga, teatasid neljapäeval Venemaa uudisteagentuur TASS ja põhjanaabrite meediakanal MTV.

"Asja arutati Venemaa föderatsiooninõukogu esimehe Valentina Matvijenko ja ekspresident Tarja Haloneni telefonivestluse käigus," edastas TASS, mille andmetel toimus vestlus Soome poole algatusel.

Ekspresident Halonen kinnitas MTV uudistele, et Venemaa on pakkunud Sputnik V koroonavaktsiinide valmistamise tehnoloogiat Soomes kasutamiseks.

MTV info kohaselt oli Halonen Matvijenkoga ühenduses Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) palvel. WHO taotlus oli seotud Sputniku vaktsiini heakskiitmise protsessiga ja mitte tootmistehnoloogia tarnimisega.

"Tänasin teabe eest ja ütlesin, et loomulikult pole mul volitusi selle kohta rohkem midagi öelda," ütles Halonen MTV Newsile.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi esindaja ütles neljapäeva hilisõhtul uudisteagentuurile STT, et Haloneni arutelude kohta puudub neil teave.

"Me teame vaid seda, et me oleme andnud Halonenile teavet koroonavaktsiinide kohta üldiselt," ütles ministeeriumi esindaja.

Ministeeriumi info kohaselt teeb Halonen tööd WHO Euroopa koroonarühma liikmena ja talle on antud sellega seoses taustateavet.

Soome terviseameti juhataja Hanna Nohynek ei teadnud Haloneni ja Matvijenko vestlusest samuti ette.

Euroopa Ravimiamet (EMA) alustas Vene koroonavaktsiini Sputnik V järkjärgulist ekspertiisi, mis võib viia selle heakskiitmiseni.

"EMA alustas Sputnik V, Venemaa Gamaleja nimelise riikliku epidemioloogia- ja mikrobioloogia keskuse väljatöötatud koroonavaktsiini ülevaatamist," teavitas Amsterdamis baseeruv EMA neljapäevases avalduses.

EMA kontrollib, kas Sputnik V vastab Euroopa Liidu kehtestatud standarditele tõhususe, turvalisuse ja kvaliteedi osas. Venemaa teatas, et EMA heakskiit võimaldaks alates juunist tarnida Sputnik V vaktsiini 50 miljonile inimesele Euroopa Liidus.