Teadur: Sputnik V projekt on väga tugeva välispoliitilise kallakuga

Eelmise aasta augustis avalikustas Venemaa president Vladimir Putin, et riigis on valmis koroonavaktsiin. Massvaktsineerimist alustati detsembris ning nüüd olevat süsti saanud vähemalt 4,7 miljonit inimest 144 miljonist. Levada keskuse küsitluse kohaselt ei kavatse aga 62 protsenti venemaalastest Sputnikuga end süstida lasta. Märtsi lõpuks loodetakse valmis saada 33 miljonit doosi, vahendas "Välisilm".

Kreml kasutab võimalust näidata riigi teaduslikku arengut maailmale. Selleks loodud RDIF rahastusfond teatas eelmisel nädalal, et sõlmis lepingu Šveitsis ravimifirmaga Adienne. Vaktsiini hakatakse tootma Itaalias, 20 kilomeetri kauguse Milanost oma tehases.

Enne kui tootmiseks läheb, peab selle heaks kiitma Itaalia Ravimiamet. Aasta lõpuks loodetakse valmis saada kümme miljonit doosi. Moskva rahastusfondi väitel on samasugused lepingud sõlmitud ka partneritega Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal, väidetavalt 20 tehases.

Tootmine Euroopa Liidu riigis ei anna veel võimalust jagada vaktsiini liikmesriikidele, sest selleks on vaja Euroopa Ravimiameti luba. Amet alustas neljapäeval vajalikku eeltööd. Küll aga võib Euroopas toodetut müüa väljaspoole Euroopa Liitu.

Kalev Stoicescu sõnul on koroonavaktsiin Venemaal suunatud välispoliitika vahendiks.

"Läänemaailma ja Venemaa lähenemine vaktsineerimisele ja kogu koroonatemaatikale on kardinaalselt erinev. Lääs toodab vaktsiine erasektori baasil, Venemaal on see aga selgelt riiklik projekt. Läänemaailm muretseb eelkõige enda elanike pärast, soovib vaktsineerida Euroopa elanikke, Põhja-Ameerika elanikke, Venemaa jaoks on Sputnik V projekt väga tugeva välispoliitilise kallakuga, mida me näeme praegu," rääkis teadur "Välisilmale".

Stoicescu hinnangul tekitab Venemaa oma vaktsiiniga lõhet Euroopa Liidus nii riikide vahel kui ka nende sees.

"Tooksin näiteks Slovakkia, kus peaminister teatas, et Sputnik V-l ei ole midagi pistmist poliitikaga, küll aga valitsuse välisminister ütles selgelt välja, et tegemist on Venemaa hübriidsõjapidamise vahendiga," lisas ta.

Stoicescu tõdes, et Venemaa on lõhe tekitamises ka edukas.

Teadur märkis, et Venemaa toodab küll miljoneid vaktsiinidoose kuus, kuid suuremad tootjad - Pfizer/BioNTech, Moderna ja AstraZeneca - toodavad näiteks viis-kuus miljardit doosi, tuleval aastal veel rohkem.

"Selles mõttes mahtude erinevus on väga suur, aga Venemaale see maht ei loe, neile loeb see, et nad saaksid oma lippu lehvitada ja kõrgel hoida," lisas ta.