Haigekassa testib uut viisi, kuidas kutsuda inimesi vaktsineerimisele. Piloteeritav lahendus võimaldab inimestele saata teavituse vaktsineerimise võimalusest @eesti.ee meiliaadressile, teatas Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja.

Selleks, et inimene saaks kätte e-kirja, mis võimaldab tal valida sobiva aja vaktsineerimiseks, peab ta sisenema riigiportaali eesti.ee. Portaali saab siseneda ID-kaarti, Smart-ID või mobiil-ID-d kasutades. Seejärel tuleb suunata oma @eesti.ee e-posti aadressi igapäevasele e-posti aadressile. Teateid saab suunata ka oma lähedaste e-posti aadressile.

Säärase informeerimise eesmärk on ameti sõnul vähendada perearstikeskuste koormust, et nad saaksid keskenduda vaktsineerimisele. Kaugem eesmärk on kirjaliku teavituse kaudu informeerida ära kogu Eesti elanikkond.

"Praegune lahendus ei ole lõplik. Koostöös Haigekassaga otsime lahendusi, kuidas selline oluline info võimalikult paljudele inimestele kättesaadavaks teha. Ühe võimalusena kaalume ka lahendust, mis kuvaks infot vaktsineerimise kohta riigiportaalis ka siis, kui inimene ei ole suunamist teinud. Ehk kui inimene siseneb kunagi hiljem riigiportaali, siis ta näeb sinna varem laekunud infot," ütles RIA peadirektori asetäitja Margus Arm.

Kokku on @eesti.ee postkasti ära suunanud 413 000 inimest. Statistikaameti andmetele elab 60-aastaseid ja vanemaid inimesi Eestis ligikaudu 338 000, neist umbes viiendik ehk 74 000 on @eesti.ee e-posti edasi suunanud.