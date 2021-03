Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn ütles reedel, et ta toetab Venemaa koroonavaktsiini Sputnik V ostmist.

"Kujutan hästi ette, et sõlmime lepingud ja sõlmime need kiiresti. Saksamaa on vaktsiiniga seotud küsimustes Venemaaga tihedas kontaktis," ütles Spahn pressikonverentsil.

Spahni sõnul on Sputnik V-ga tarnelepingu sõlmimise eelduseks siiski see, kui palju vaktsiiniannuseid suudetakse tagada.

"Ma olen tegelikult väga selle poolt, et me teeksime seda riiklikult, kui Euroopa Liit midagi ei tee," ütles Spahn.

Venemaa riikliku otseinvesteeringufondi RDIF-juhi Kirill Dmitrievi sõnul hakatakse Venemaa vaktsiini Sputnik V-d tõenäoliselt tootma ka Saksamaal.

"Eesmärk on tagada Venemaa vaktsiinide tarnimine Euroopasse, kui Euroopa Ravimiamet on selle heaks kiitnud," lisas Dmitriev