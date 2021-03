Pärast vaktsineerimist kutsus ta inimesi üles olema julged ja end vaktsineerida laskma.

"Tõsisemate probleemide vältimiseks on see süst väga-väga kasulik," ütles ta.

Zonali haigla arst G.D. Gupta kinnitas ajakirjanikele, et päras süsti oli dalai-laama veel pool tundi arstide järelevalve all. "Ta pakkus, et tuleb haiglasse ennast vaktsineerima nagu tavaline inimene," kinnitas arst.

Indias eksiilis elav Tiibeti usujuht vaktsineeriti Oxfordi ülikooli ja AstraZeneca koostöös valminud vaktsiiniga Covishield.

Tänavu tähistab Hiina 70 aasta möödumist Tiibeti "rahumeelsest vabastamisest". Selle käigus okupeeris Hiina Rahvavabastusarmee unikaalse budistliku kultuuriga Tiibeti, kümned tuhanded tiibetlased kaotasid võitluses elu ning usujuht dalai-laama pidi maalt põgenema.

Inimõigusorganisatsioonid ja Tiibeti pagulasaktivistid ütlevad, et Tiibeti kultuurile ja budismile on Hiina võimu all osaks saanud ränk tagakiusamine, sealhulgas kloostrite hävitamine. Viimastel aastatel on seal toimunud ka hulk enesepõletusi, millega meeleheitel tiibetlased on püüdnud olukorrale tähelepanu juhtida.

Septembris avaldas USA Jamestown Foundation raporti, mis kinnitas sadade tuhandete tiibetlaste suunamist poolsõjaväelistesse ümberõppelaagritesse, mille järel toimub ka inimeste riigisisene ümberpaigutamine. Varem on sellised programmid avalikuks tulnud Uiguuri Autonoomses piirkonnas.

Peking seevastu kinnitab, et on Tiibetisse toonud majandusliku arengu ning parandab rahva elukvaliteeti.

Tiibeti 1950. aastast paguluses olev usujuht on Pekingi jaoks endiselt välistatud isik ning Hiina on korduvalt lubanud välisriikidele diplomaatilist ja majanduslikku kättemaksu, kui riigijuhid dalai-laamaga suhtlevad.