Kohtumisel Hispaania kuninga Felipe VI-ga keskenduti viiruskriisi vastasele võitlusele, kahe riigi koostööle Euroopa Liidus ning kriisi mõjude leevendamisele kasutades ära uute tehnoloogiate ja rohepöördega kaasnevaid võimalusi.

President Kaljulaid tänas Hispaania kuningas Felipe VI nende panuse eest meie piirkonna julgeolekusse.

Kohtumisel peaminister Pedro Sancheziga oli samuti üheks peateemaks viiruskriisi mõjude vähendamine ning kriisiga kõikjal jõuliselt prioriteediks tõusnud e-riigi arendamise vajadus, kus Eesti riigipea tutvustas peaminister Sanchezile ka Eesti ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) koostöös veetavat terviseandmete usaldusarhitektuuri algatust.

Kaljulaid ja peaminister Sanchez arutasid ka julgeolekutemaatikat, erinevaid ida- ja lõunasuunalisi ohte ning võimalusi ühiseks tegutsemiseks neis suundades ja oma sealsete partnerite ja naabrite toetamist.

Kaljulaidi sõnul võimendab koroonaviirusest tulenev kriis ka mitmeid seniseid muresid ning ilmselt lähikuudel saab näha olulist migratsioonisurve kasvu Euroopale.

"Me peame juba täna üheskoos tegutsema, et vähendada kriisist tingitud surve algpõhjuseid migratsiooni lähteriikides ja siin saame loota neile teadmistele ja kogemustele, mis on meie liitlastel Lõuna-Euroopas," sõnas riigipea.

Kaljulaid kohtus ka Hispaania parlamendi esinaise Meritxell Batet'ga ning välisminister Maria Aranzazu Gonzalez Laya´ga. Lisaks osales riigipea pandeemiajärgse maailma välis-ja julgeolekupoliitikale pühendatud ümarlaual Kuninglikus Elcano Instituudis, asetas pärja Eesti esimese suursaadiku Hispaanias Karl Robert Pusta hauale ning avas Eesti tänavafotograafiat tutvustava välinäituse.

President Kaljulaid on täna oma ametiaja esimesel töövisiidil Hispaanias, et tähistada 100 aasta möödumist Eesti ja Hispaania diplomaatiliste suhete sisseseadmisest.

Riigipea jõuab Eestisse tagasi teisipäeval.