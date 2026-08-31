Itaalia pikendab Hispaaniale kehtestatud piirikontrolli 15 päeva võrra

Itaalia kehtestas piirikontrolli juba 1. augustil, pärast seda, kui juuli lõpus saabus Ceutasse umbes 72 000 migranti. Itaalia peatas toona Schengeni lepingu Hispaaniaga.

Itaalia siseministeeriumi sõnul püsivad endiselt põhjused, mille tõttu piirikontroll kehtestati, kuigi täpsemalt neid ei selgitanud. Ministeerium lisas, et Itaalia on teadlik sammudest, mida Hispaania on koos Euroopa Liiduga juba astunud, et aidata piirkonnas valitsevat olukorda lähitulevikus normaliseerida.

Hispaania vastas Itaalia piirangutele juba varem omapoolsete piirikontrollidega ning teatas esmaspäeval, et pikendab neid veel 15 päeva võrra.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez väitis esmaspäeval, et Iisraeli ja Venemaaga seotud sotsiaalmeediavõrgustikud levitasid väärinfot juulis puhkenud rändekriisi kohta. Ühtlasi välistas Sánchez selle, et Maroko võimud vastutavad kuidagi Hispaania territooriumit tabanud ootamatu rändelaine eest.

Sánchez lükkas tagasi ka väited, nagu oleksid riigi luureteenistused valitsust ulatusliku rändekriisi eest hoiatanud.

CNI (Hispaania peamine luureagentuur) jagas küll ülevaateid olukorrast, kuid puudus teave, mis oleks hoiatanud kriisi tõsiduse eest. Keegi ei osanud ette näha, et meid tabab sellise iseloomuga laviin, rääkis Sánchez.

Samuti eitas ta vastuolu siseministri Fernando Grande-Marlaska ja kaitseministri Margarita Roblesi varasemate ütluste vahel.

Sánchez teatas ka, et kuningas Felipe VI kavatseb külastada Ceutat, mis oleks oluline sümboolne samm, sest kuningas pole oma valitsusajal seal veel käinud. Peaminister ei täpsustanud, millal visiit toimub. Sánchez ise peab neljapäeval parlamendis selgitama valitsuse tegevust kriisi lahendamisel.